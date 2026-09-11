Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde üç aylık güz dönemi atölyeleri başladı

Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde güz dönemi hareketliliği

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi, yaz etkinliklerinin ardından güz döneminde de yoğun programıyla dikkat çekiyor. Merkez, çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarına yönelik atölye ve etkinliklerle kentte sosyal yaşamı canlandırmayı hedefliyor.

Çocuklara yönelik üç aylık program:

Güz dönemi kapsamında hazırlanan 3 aylık program, çocuklara eğlenerek öğrenme ve beceri geliştirme imkanı sunuyor. Atölyelerde resim, drama, el işi gibi farklı disiplinler aracılığıyla çocukların ilgi alanları keşfediliyor; aynı zamanda akranlarıyla iletişim kurmaları ve grup içinde çalışma alışkanlığı geliştirmeleri teşvik ediliyor.

Merkezin öne çıkan hizmetlerinden biri olan Oyuncak Kütüphanesi, oyun yoluyla öğrenmeyi destekleyen bir ortam sağlayarak hem çocuklara hem de ailelerine eğitimsel ve sosyal faydalar sunuyor. Oyuncak Kütüphanesi, ailelerin uğrak noktaları arasında yer alıyor ve çocukların farklı beceriler kazanmasına katkıda bulunuyor.

48-72 aylık çocuklara özel atölye:

Merkezde ayrıca 48-72 aylık çocuklara yönelik özel atölye programı bulunuyor. Haftanın 2 günü gerçekleştirilmesi planlanan bu etkinliklerde miniklerin gelişimsel ihtiyaçlarına uygun eğlenceli ve öğretici içerikler sunularak hem yeni beceriler kazanmaları hem de sosyalleşmeleri amaçlanıyor.

Hedefler ve kayıt bilgileri:

Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi, düzenlediği atölyelerle kentte eğitim, gelişim ve sosyalleşme alanlarında destek sağlamayı amaçlıyor. Çocuklara yönelik programların yanı sıra yetişkinlere yönelik etkinlikler de merkezin hizmet yelpazesinde yer alıyor. Kayıtların devam ettiği ve ilgilenen vatandaşların merkezle iletişime geçebileceği belirtildi.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN KAPAKLI SOSYAL YAŞAM MERKEZİ, ÇOCUKLARDAN YETİŞKİNLERE KADAR HER YAŞ GRUBUNA YÖNELİK ATÖLYE VE ETKİNLİKLERİYLE İLGİ GÖRÜYOR. YAZ DÖNEMİNDE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPAN MERKEZ, GÜZ DÖNEMİNDE DE EĞİTİM, GELİŞİM VE SOSYALLEŞMEYE YÖNELİK PROGRAMLARIYLA VATANDAŞLARI AĞIRLIYOR.