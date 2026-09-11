Dolar 48,5995 +0,14%
Euro 56,3921 +0,00%
Bist 14.429,04 +0,24%
Altın Gram 6.832,70 -0,78%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 104,05 -3,33%
--°

Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde üç aylık güz dönemi atölyeleri başladı

Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi, çocuklardan yetişkinlere üç aylık güz dönemi atölyeleriyle eğitim, gelişim ve sosyalleşme fırsatları sunuyor; kayıtlar açık.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde üç aylık güz dönemi atölyeleri başladı

Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde güz dönemi hareketliliği

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi, yaz etkinliklerinin ardından güz döneminde de yoğun programıyla dikkat çekiyor. Merkez, çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarına yönelik atölye ve etkinliklerle kentte sosyal yaşamı canlandırmayı hedefliyor.

Çocuklara yönelik üç aylık program:

Güz dönemi kapsamında hazırlanan 3 aylık program, çocuklara eğlenerek öğrenme ve beceri geliştirme imkanı sunuyor. Atölyelerde resim, drama, el işi gibi farklı disiplinler aracılığıyla çocukların ilgi alanları keşfediliyor; aynı zamanda akranlarıyla iletişim kurmaları ve grup içinde çalışma alışkanlığı geliştirmeleri teşvik ediliyor.

Merkezin öne çıkan hizmetlerinden biri olan Oyuncak Kütüphanesi, oyun yoluyla öğrenmeyi destekleyen bir ortam sağlayarak hem çocuklara hem de ailelerine eğitimsel ve sosyal faydalar sunuyor. Oyuncak Kütüphanesi, ailelerin uğrak noktaları arasında yer alıyor ve çocukların farklı beceriler kazanmasına katkıda bulunuyor.

48-72 aylık çocuklara özel atölye:

Merkezde ayrıca 48-72 aylık çocuklara yönelik özel atölye programı bulunuyor. Haftanın 2 günü gerçekleştirilmesi planlanan bu etkinliklerde miniklerin gelişimsel ihtiyaçlarına uygun eğlenceli ve öğretici içerikler sunularak hem yeni beceriler kazanmaları hem de sosyalleşmeleri amaçlanıyor.

Hedefler ve kayıt bilgileri:

Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi, düzenlediği atölyelerle kentte eğitim, gelişim ve sosyalleşme alanlarında destek sağlamayı amaçlıyor. Çocuklara yönelik programların yanı sıra yetişkinlere yönelik etkinlikler de merkezin hizmet yelpazesinde yer alıyor. Kayıtların devam ettiği ve ilgilenen vatandaşların merkezle iletişime geçebileceği belirtildi.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN KAPAKLI SOSYAL YAŞAM MERKEZİ, ÇOCUKLARDAN...

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN KAPAKLI SOSYAL YAŞAM MERKEZİ, ÇOCUKLARDAN YETİŞKİNLERE KADAR HER YAŞ GRUBUNA YÖNELİK ATÖLYE VE ETKİNLİKLERİYLE İLGİ GÖRÜYOR. YAZ DÖNEMİNDE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPAN MERKEZ, GÜZ DÖNEMİNDE DE EĞİTİM, GELİŞİM VE SOSYALLEŞMEYE YÖNELİK PROGRAMLARIYLA VATANDAŞLARI AĞIRLIYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okula bir eşit başlangıç: Mersin’den 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği
images

Çeşme’de müzik eğitiminde 2026-2027 yol haritası çizildi
images

Okulların çevresi ve servisler hedefte: Niğde'de kapsamlı güvenlik planı
images

okul çevreleri yeni eğitim yılına yaya geçitleriyle hazırlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gölbaşı'nda orman yangını devam ediyor, hava araçları devrede

Caddede göle dönüşen patlak su borusu Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki esnafı zor durumda bıraktı

Beyşehir'de tarladan sofraya gıda güvenliği için kapsamlı denetim

Bakan Güler kara kuvvetleri komutanlığını denetledi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı