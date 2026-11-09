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Yozgat'ta büyük operasyon: bin 235 hap ve metamfetamin ele geçirildi

Yozgat'ta jandarma ekiplerinin operasyonda bin 235 sentetik ecza hap, 68 gram metamfetamin ve 960 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi; 7 kişi gözaltında.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yozgat'ta büyük operasyon: bin 235 hap ve metamfetamin ele geçirildi

Operasyonun detayları:

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında kent genelinde operasyonlar yürüttü. Ekipler, belirlenen adres ve araçlarda arama yaparak şüpheli maddelere ulaştı.

Ele geçirilenler:

Operasyonlar sonucunda bin 235 adet sentetik ecza hap, 68 gram metamfetamin ve 960 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheliler ve soruşturma:

Olayla bağlantılı olarak 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi ve soruşturma çok yönlü şekilde devam ediyor.

YOZGAT’TA BİN 235 ADET SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ

YOZGAT’TA BİN 235 ADET SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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