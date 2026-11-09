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Samsun'da bin 122 ecza hap ile ruhsatsız silah operasyonu: üç gözaltı

İlkadım'da düzenlenen operasyonda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bin 122 ecza hap, 0,80 gram metamfetamin ve ruhsatsız silah ele geçirirken 3 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da bin 122 ecza hap ile ruhsatsız silah operasyonu: üç gözaltı

Operasyon detayları:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde arama yaptı. Şüphelilerin üzerleri, araçları ve ikametlerinde gerçekleştirilen kontrollerde çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilenler:

Aramalarda bin 122 adet sentetik ecza hap, 0,80 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 5 fişek bulundu.

Gözaltılar ve soruşturma:

Olayla bağlantılı olarak üç şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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