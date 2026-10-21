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Antalya'da küçük elçiler: mini COP31 atölyesi iklim bilinci aşıladı

Antalya Çocuk Festivali'nde Mini COP31 atölyesinde çocuklar elektrik bisikleti, su yarışı, sıfır atık ve tohum topu etkinlikleriyle iklim elçisi oldu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Aslı Han

Antalya'da küçük elçiler: mini COP31 atölyesi iklim bilinci aşıladı

Antalya Çocuk Festivali'nde mini COP31 çocuklara sürdürülebilirliği öğretti

Antalya, COP31 ev sahipliğine hazırlanırken iklim ve sürdürülebilirlik konuları kentteki en küçük katılımcılarla buluştu. 17-18 Ekim tarihlerinde Dokuma Park'ta düzenlenen Antalya Çocuk Festivali kapsamında uygulanan Mini COP31 atölyesinde çocuklar hem eğlendi hem de çevre bilinci kazandı.

Deneyimle öğrenme:

Atölyede yer alan elektrik üreten bisiklet etkinliği, hareketin elektrik enerjisine dönüşümünü somut olarak gösterdi. Çocuklar pedalları çevirerek enerji üretimini deneyimledi; uygulama sırasında enerji tasarrufu ve verimli kullanım üzerine bilgilendirme yapıldı. Bu tür etkileşimli uygulamalar, soyut kavramları somut deneyimlerle pekiştirerek öğrenmeyi hızlandırıyor.

Uygulamalı çevre etkinlikleri:

Programda ayrıca su taşıma yarışması, tohum topu hazırlama ve sıfır atık çalışmaları yer aldı. Su yarışı oyunuyla suyun verimli kullanımı ve israfın önlenmesi üzerinde duruldu; tohum toplarıyla çocuklar doğaya katkı sunmanın yöntemlerini öğrendi. Geri dönüşüm uygulamalarında ise atıkların ayrıştırılması ve yeniden değerlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Ailelerin katılımıyla gerçekleşen atölye sonunda çocuklara İklim Elçisi sertifikaları verildi. Etkinliğin amacı, çocukların edindikleri bilgileri ev ve okul yaşamına taşıyarak erken yaşta sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları geliştirmelerini sağlamak olarak açıklandı. Mini COP31, küçük yaşta çevre bilinci oluşturmanın pratik yollarını gösteren bir örnek niteliği taşıyor.

ANTALYA ÇOCUK FESTİVALİ&#039;NDE YER ALAN &quot;MİNİ COP31&quot; ATÖLYESİNDE ÇOCUKLAR, ELEKTRİK ÜRETEN BİSİKLET...

ANTALYA ÇOCUK FESTİVALİ'NDE YER ALAN "MİNİ COP31" ATÖLYESİNDE ÇOCUKLAR, ELEKTRİK ÜRETEN BİSİKLET, SIFIR ATIK, SU TASARRUFU YARIŞMASI VE TOHUM TOPU HAZIRLAMA ETKİNLİKLERİYLE ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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