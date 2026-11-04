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Antalya'da su yönetiminde döngüsel adım: AFD ile tesiste inceleme

AFD heyeti, ASAT ile Hurma ve Lara arıtma tesislerinde kapasite artırımı ve enerji geri kazanımı projelerini inceledi; COP31 öncesi iş birliği hedefleniyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Antalya'da su yönetiminde döngüsel adım: AFD ile tesiste inceleme

AFD heyeti ASAT tesislerinde incelemelerde bulundu:

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Xavier Muron ve beraberindeki heyet, ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay ile birlikte Antalya’daki Hurma ve Lara Atık Su Arıtma Tesisleri’nde kapsamlı incelemeler yaptı. Ziyarette, AFD finansmanıyla yürütülen ve planlanan çevre yatırımlarının mevcut durumu ile uygulama süreçleri değerlendirildi ve COP31 öncesi sürdürülebilir su yönetimi alanındaki iş birliği gündeme geldi.

Lara'da kapasite artırımı çalışmaları:

Lara Atık Su Arıtma Tesisi’nde ele alınan proje, yaklaşık 1,5 milyar TL yatırım ile tesisin arıtma kapasitesinin iki katına çıkarılmasını hedefliyor. Heyete proje kapsamında yapılan teknik çalışmalar, inşaat ve uygulama aşamaları hakkında detaylı bilgi verildi. Bu yatırımın, Antalya’nın atık su altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına somut katkı sağlaması bekleniyor.

Hurma'da enerji geri kazanımı ve altyapı yatırımları:

Hurma Atık Su Arıtma Tesisi’nde ise Atık Çamur Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi Projesi ile Elektromekanik Ekipman Temini ve Montajı yatırımlarının durumu değerlendirildi. Ziyarette, atık su arıtma süreçlerinden çıkan çamurun değerlendirilmesi ve enerji üretimine dönüştürülmesine yönelik teknik yaklaşımlar ele alındı. Bu yatırıların çevresel sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği açısından önemine vurgu yapıldı.

COP31 öncesi iş birliği ve uzun vadeli hedefler:

Görüşmelerde, ASAT’ın iklim değişikliğine dayanıklı, çevreye duyarlı ve döngüsel ekonomi ilkelerine dayanan su yönetimi vizyonu çerçevesinde yeni çevre yatırımları konuşuldu. Suyun verimli kullanılması, atıkların yeniden değerlendirilmesi ve enerji geri kazanımının artırılması hedefleriyle yürütülen çalışmaların Antalya’nın çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkısı değerlendirildi. Ayrıca, ASAT ile AFD arasında uzun vadeli iş birliğinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir çevre yatırımlarının desteklenmesine yönelik imkanlar ele alındı.

İncelemelere ASAT Genel Müdür Yardımcısı Osman Yıldız ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanı Murat Otuzaltı da katıldı. Ziyaret, planlanan projelerin uygulama sürecine ilişkin teknik ayrıntıların paylaşıldığı ve ortaklık fırsatlarının masaya yatırıldığı bir değerlendirme toplantısıyla sonlandırıldı.

FRANSIZ KALKINMA AJANSI (AFD) TÜRKİYE DİREKTÖRÜ XAVİER MURON VE BERABERİNDEKİ HEYET, ANTALYA...

FRANSIZ KALKINMA AJANSI (AFD) TÜRKİYE DİREKTÖRÜ XAVİER MURON VE BERABERİNDEKİ HEYET, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRÜ CENGİZ GÜLEBAY'IN EŞLİĞİNDE HURMA VE LARA ATIK SU ARITMA TESİSLERİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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