antalya’da uygulama odaklı cop31 başladı

Antalya'da uygulama odaklı COP31 açıldı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Türkiye ev sahipliğinde Antalya EXPO Merkezinde başladı. Konferans, 20 Kasım'a kadar sürecek ve 11-12 Kasım tarihlerinde devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek Dünya Liderler Zirvesi'ni kapsıyor. Açılış konuşmalarında gündem, uygulanabilir sonuçlara ve finansmana erişime odaklandı.

Açılışta öne çıkan mesaj: uygulamaya dönüştürmek

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasında konferansı bir 'Uygulama COP'u'na dönüştürme hedefini vurguladı. Kurum, iklim politikasının artık sadece çevre alanıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda kalkınma, gıda, enerji, şehirleşme ve sağlık politikalarını da kapsadığını belirtti ve 'Dünya bize çok açık bir şey söylüyor: Krizler birbirini büyütüyor' dedi.

Kurum, Antalya'da alınacak kararların salonlardan çıktıktan sonra günlük hayatta hissedilir hale gelmesini istemenin altını çizdi: 'Bir karar bir şehrin altyapısında yaşamalı. Bir çiftçinin toprağında yaşamalı. Bir fabrikanın üretim hattında yaşamalı. Bir ailenin enerji faturasındaki iyileşmede karşılık bulmalı.'

35x35 taahhüdü ve finansal mimari çağrısı

Kurum, Emine Erdoğan öncülüğündeki Sıfır Atık Hareketi'nin önemine değinerek enerji dönüşümü hedeflerini paylaştı. 35x35 Küresel Elektrikleşme Taahhüdümüz kapsamında, 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminde elektriğin payının yüzde 35'e çıkarılması hedefi açıklandı. Bu hedefin yenilenebilir enerji, güçlü şebekeler, depolama, enerji verimliliği, temiz ulaşım ve yeşil endüstri yatırımlarını gerektirdiği vurgulandı.

Kurum, iklim finansmanının zamanında ve güvenilir şekilde sağlanmasının gerektiğini belirtti. Bakü'de kabul edilen hedeflere atıfla, 2035'e kadar yılda en az 300 milyar dolar gelişmekte olan ülkelere aktarılmasının kararlaştırıldığını; kamu ve özel finansmanın ise yılda en az 1,3 trilyon dolara çıkarılması çağrısının yapıldığını hatırlattı. Kurum, Antalya'da oluşturulacak 'İklim Uygulama Köprüsü'nün kaynakları ihtiyacı olanlara yönlendireceğini söyledi.

Küresel perspektif: bilimsel uyarılar ve uygulama ihtiyacı

Açılışta söz alanlar, bilimsel bulguların ve mevcut verilerin eylem ihtiyacını gösterdiğini tekrarladı. COP30 Başkanı André Aranha Corrêa do Lago, önceki kararların uygulanmasının kilit olduğunu vurgulayarak fosil yakıtlardan uzaklaşma, ormansızlaşmayla mücadele ve iklim finansmanının önemine dikkat çekti. Corrêa do Lago, COP30'da benimsedikleri yol haritasının 2050 net sıfır hedefiyle uyumlu olması gerektiğini söyledi.

Metan, elektrifikasyon ve adil geçiş

BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell, metan emisyonlarının azaltılması ve elektrifikasyonun hızlandırılmasının birlikte küresel ısınmayı yarım derece kadar düşürebileceğini belirtti. Stiell, uyum finansmanının artırılması ve yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030'a kadar üç katına çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Stiell ayrıca yenilenebilir enerjinin ekonomik faydalarına da işaret etti: 'Yenilenebilir enerji geçen yıl dünya genelinde yaklaşık yarım trilyon dolar tasarruf sağladı; yalnızca bu yılın ilk yarısında ise 265 milyar dolar.' Ancak ilerlemenin 'ne yeterince hızlı ne de yeterince adil' olduğunu ifade etti.

Müzakereler, liderlik ve finansmana erişim

Avustralya adına konuşan COP31 Müzakereler Başkanı Chris Bowen, 1,5 derece sınırının aşılabileceği uyarısında bulundu ancak kolektif eylemle geri dönülebileceğini söyledi. Bowen, elektrifikasyonun artırılması gerektiğini ve küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payının beşte birden üçte bire çıkarılması hedefinin önemini vurguladı.

Bowen, iklim finansmanına erişimdeki adaletsizliğe dikkat çekti: en fazla yardıma ihtiyaç duyan ülkelerin en az payı aldığını belirterek, Pasifik öncesi girişimlerle küçük ada devletleri ve en az gelişmiş ülkeler için finansmana erişimi hızlandırma amaçlı planlar başlattıklarını anlattı.

Konferans gündeminde 160'tan fazla madde ve 60 temel müzakere görevi bulunuyor. Adil geçiş mekanizmalarının işler hale getirilmesi, emisyon azaltımının güçlendirilmesi, küresel uyum hedefinin ilerletilmesi ve iklim finansmanının hızlandırılması başlıca öncelikler olarak öne çıkıyor. Açılış konuşmaları, tartışmanın uygulamaya dönük somut adımları ve finansal kaynakların harekete geçirilmesi üzerinde yoğunlaşacağını gösterdi.

Antalya'da delegasyonlar ve liderler, sözleri sonuçlara; taahhütleri yatırım ve uygulamaya dönüştürme hedefiyle bir araya geliyor. Açılışta tekrarlanan ortak çağrı net: ertelemeye son verilmeli, güven tesis edilmeli ve kararlar insanların günlük hayatında hissedilir hale getirilmeli.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM KONUŞMA YAPTI