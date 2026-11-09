Dolar 50,1714 +0,07%
Euro 56,2336 +0,64%
Bist 11.563,69 +0,71%
Altın Gram 6.623,01 +0,76%
EUR/USD 1,1194 +0,46%
Brent Petrol 96,65 -1,70%
--°

Taşların bekçisi: Andırın'da Alameşe Kalesi'nin sessiz gözetimi

Andırın'daki Alameşe (Babikli) Kalesi, sarp kayalıklarda Keşiş Çayı ovasına hakim bir konumda; Roma'dan Osmanlı'ya uzanan tarihiyle keşfedilmeyi bekliyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Taşların bekçisi: Andırın'da Alameşe Kalesi'nin sessiz gözetimi

Alameşe (Babikli) Kalesi Andırın'da zamana tanıklık ediyor

Alameşe (Babikli) Kalesi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, doğa ile tarihin kesiştiği stratejik bir noktada yer alıyor. Sarp kayalıklar üzerine kurulu yapının konumu, çevredeki ovayı ve özellikle Keşiş Çayı ovasını izleyebilecek şekilde seçilmiş.

Konumu ve tarihçesi:

Kale, sarp kayalık bir tepe üzerinde konumlanmış olup, bulunduğu yükseklik sayesinde geniş bir alanı kontrol etmek amacıyla karakol niteliğinde inşa edildiği anlaşılıyor. Yapının hakimiyeti M.S. 395 yılından itibaren Bizans yönetimi döneminde başlamış ve 11. yüzyılın sonlarına kadar bu çerçevede kalmıştır; günümüze kadar gelen mimari izler ise yapının daha çok Osmanlı döneminde aldığı biçimi gösteriyor.

Mimari özellikleri ve güncel durumu:

Kalenin mimarisinde araziye uyumlu, girintili çıkıntılı bir düzen göze çarpıyor. Girişte yarım daire kesitli burçlarla desteklenmiş basık kemerli bir kapı bulunuyor; savunma burçları ve beşik tonozlu su sarnıcı gibi unsurlar yapının stratejik işlevini ortaya koyuyor.

Günümüzde kalenin büyük bölümü harabe halinde olmasına rağmen, taş örgüsü ve konumsal etkisi hâlâ görkemli bir duruş sergiliyor. Tarih meraklıları ve doğa tutkunları için Alameşe Kalesi, hem bölgenin geçmişine dair somut izler hem de keşif rotası sunan bir nokta olmayı sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE SARP KAYALIKLAR ÜZERİNDE YER ALAN TARİHİ ALAMEŞE (BABİKLİ)...

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE SARP KAYALIKLAR ÜZERİNDE YER ALAN TARİHİ ALAMEŞE (BABİKLİ) KALESİ, ROMA’DAN OSMANLI’YA UZANAN KÖKLÜ GEÇMİŞİ VE KEŞİŞ ÇAYI OVASINA HÂKİM KONUMUYLA DOĞA VE TARİH TUTKUNLARINI AĞIRLIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kafkasör yaylası karla kaplandı, doğa kartpostallarına ev sahipliği yaptı
images

Hayrabolu'nun 500 yıllık bekçisi Subaşı'nda asırlık meşe ağacı
images

antalya’da uygulama odaklı cop31 başladı
images

Antalya’dan COP31’e 48 çevreci otobüsle ulaşım sağlanacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt'ta organ bağışı için gençlere ve halka yönelik bilinçlendirme seferberliği

Döküm sırasında tavan vincinin kopması: HABAŞ fabrikasında 3 işçi yaşamını yitirdi

GAÜN hastanesi'nde derin TMS ile ruh sağlığında yeni seçenek

uzmandan çarpıntı uyarısı: ne zaman kaygılanmalı, ne zaman rahat olunmalı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor