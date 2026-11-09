Taşların bekçisi: Andırın'da Alameşe Kalesi'nin sessiz gözetimi

Alameşe (Babikli) Kalesi Andırın'da zamana tanıklık ediyor

Alameşe (Babikli) Kalesi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, doğa ile tarihin kesiştiği stratejik bir noktada yer alıyor. Sarp kayalıklar üzerine kurulu yapının konumu, çevredeki ovayı ve özellikle Keşiş Çayı ovasını izleyebilecek şekilde seçilmiş.

Konumu ve tarihçesi:

Kale, sarp kayalık bir tepe üzerinde konumlanmış olup, bulunduğu yükseklik sayesinde geniş bir alanı kontrol etmek amacıyla karakol niteliğinde inşa edildiği anlaşılıyor. Yapının hakimiyeti M.S. 395 yılından itibaren Bizans yönetimi döneminde başlamış ve 11. yüzyılın sonlarına kadar bu çerçevede kalmıştır; günümüze kadar gelen mimari izler ise yapının daha çok Osmanlı döneminde aldığı biçimi gösteriyor.

Mimari özellikleri ve güncel durumu:

Kalenin mimarisinde araziye uyumlu, girintili çıkıntılı bir düzen göze çarpıyor. Girişte yarım daire kesitli burçlarla desteklenmiş basık kemerli bir kapı bulunuyor; savunma burçları ve beşik tonozlu su sarnıcı gibi unsurlar yapının stratejik işlevini ortaya koyuyor.

Günümüzde kalenin büyük bölümü harabe halinde olmasına rağmen, taş örgüsü ve konumsal etkisi hâlâ görkemli bir duruş sergiliyor. Tarih meraklıları ve doğa tutkunları için Alameşe Kalesi, hem bölgenin geçmişine dair somut izler hem de keşif rotası sunan bir nokta olmayı sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE SARP KAYALIKLAR ÜZERİNDE YER ALAN TARİHİ ALAMEŞE (BABİKLİ) KALESİ, ROMA’DAN OSMANLI’YA UZANAN KÖKLÜ GEÇMİŞİ VE KEŞİŞ ÇAYI OVASINA HÂKİM KONUMUYLA DOĞA VE TARİH TUTKUNLARINI AĞIRLIYOR.