Hayrabolu'nun 500 yıllık bekçisi Subaşı'nda asırlık meşe ağacı

Hayatını beş asra sığdıran meşe

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesindeki yaklaşık 500 yıllık meşe ağacı, gövdesinin büyüklüğü ve yayvan dallarıyla dikkat çekiyor. Mahalle sakinleri, ağacın yüzyıllardır ayakta kalarak bölgeye karakter kazandırdığını ve yerel bellekte özel bir yere sahip olduğunu belirtiyor.

Ağacın görünümü ve tarihsel değeri:

Gözle görülür genişlikteki gövdesi ve dallarının yayılımı, meşe ağacını sadece doğal bir oluşum olmaktan çıkarıp geçmiş kuşakların ortak simgesi hâline getiriyor. Mahallede verilen bilgiye göre ağaç yaklaşık beş asırdır burada bulunuyor ve yıllar içinde Subaşı Mahallesi'nin önemli bir simgesi haline gelmiş.

Koruma beklentisi ve yerel önem:

Vatandaşlar, bu asırlık ağacın korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguluyor. Subaşı Mahallesi'ndeki söz konusu meşe, Hayrabolu'nun saklı doğal güzelliklerinden biri olarak değerlendiriliyor ve daha geniş kitlelerce tanınması için ilgi bekliyorlar.

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNE BAĞLI SUBAŞI MAHALLESİ'NDE BULUNAN YAKLAŞIK 500 YILLIK MEŞE AĞACI, HEYBETLİ GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR.