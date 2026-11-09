Sinop'ta deneyimli hemşirelerden mesleğe yol gösteren panel

panelin amacı ve katılımcılar:

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşirelerin katılımıyla düzenlenen etkinlik, Sağlık Kuruluşlarının Hemşire Adaylarından Beklentileri: İşveren-Öğrenci Buluşması başlığıyla gerçekleştirildi. Programın temel hedefi, hemşire adaylarının mesleğe hazırlanmasını desteklemek ve sağlık kuruluşlarının beklentilerini doğrudan aktarmaktı.

Panelde konuşmacı olarak yer alan Fadime Ayrancıoğlu ve Elif Cansız, katılımcılarla mesleki bilgi ve deneyimlerini paylaştı ve öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sundu.

ele alınan ana konular ve vurgular:

Programda, sağlık kuruluşlarının hemşire adaylarından beklentileri, mesleki yeterlilikler, klinik deneyimlerin rolü ve hemşirelik mesleğinin sağlık hizmetleri içindeki önemi ele alındı. Konuşmacılar, teorik bilginin yanı sıra klinik uygulama, iletişim becerileri ve ekip çalışmasının altını çizdi.

Hemşirelerin deneyim aktarımları, öğrencilerin mesleki beklentileri somutlaştırmasına yardımcı oldu ve meslek içindeki günlük uygulamalara ilişkin pratik bakış açıları sundu.

öğrencilere yönelik öneriler ve sonuç:

Panel kapsamında yapılan paylaşımlar, genç hemşire adaylarına mesleki yol haritası sağladı ve kariyer başlangıcında hangi yetkinliklere öncelik verilmesi gerektiğini netleştirdi. Etkinlik, hem sağlık kuruluşlarının beklentilerini hem de öğrencilerin hazırlık ihtiyaçlarını görünür kıldı.

Sonuç olarak, düzenlenen buluşma hem öğrenci hem de kurum perspektifini bir araya getirerek geleceğin sağlık profesyonellerinin gelişimine katkı sağladı.

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ'NDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELER, HEMŞİRE ADAYLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN PANELDE MESLEKİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİ ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞTI.