Artvin'de meydanı dolduranlarla 103. yıl coşkusu

Artvin'de cumhuriyetin 103. yılı meydanda coşkuyla kutlandı

Artvin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, kent merkezindeki törenle kutlandı. Sabah saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte meydana gelen vatandaşlar, program boyunca birlik ve coşkuyu hissetti. Öğrenci gösterileri, halk oyunları ve jandarma komando birliğinin gösterileri kutlamalara renk kattı.

Protokol ve törenin açılışı:

Program, Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel ve Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'in tören aracından vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Vali Ergün, törende Cumhuriyetin bağımsızlık mücadelesinin en büyük kazanımlarından biri olduğunu vurguladı ve Millî Mücadele kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Gösteriler ve halkın ilgisi:

Törende Karadeniz Bakır İlkokulu öğrencileri "Biz Atatürk Gençleriyiz" ve Gazi Ortaokulu öğrencileri "Yaşa Yaşa Cumhuriyet" adlı gösterilerini sundu. Öğrenci gösterileri, ailelerin ve meydanı dolduran vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Ayrıca jandarma komando birliğinin sergilediği disiplinli ve etkileyici gösteri beğeni topladı.

Vali Ergün konuşmasında, Cumhuriyetin getirdiği yeniliklerin Türk toplumunun ufkunu genişlettiğini; ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamda önemli değişimler sağladığını belirterek, birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyetin kazanımlarının korunması ve geliştirilebilmesi için ortak çaba çağrısı yaptı.

Tören boyunca bayraklar eşliğinde yapılan kutlamada müzik, halk oyunları ve öğrencilerin hazırladığı temsiller günün anlam ve önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Katılımcılar, Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılında coşku ve gurur içinde tören alanından ayrıldı.

ARTVİN’DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ, ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ, HALK OYUNLARI VE JANDARMA KOMANDOLARININ GÖSTERİSİNİN YER ALDIĞI TÖRENLE KUTLANDI.