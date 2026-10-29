Kazakistanlı fenomenler Kocaeli'nin turizm rotalarını dijitale taşıyor

Kocaeli’nin turizm değerlerini yerinde inceleyen Kazakistanlı 8 sosyal medya fenomeni, kente düzenlenen tanıtım programı kapsamında ağırlandı. Organizasyon, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi ve programa Fatih Taşdelen de katıldı.

Konukların hazırlayacağı içeriklerle kentin doğal güzellikleri ve kültürel mirasının uluslararası dijital platformlarda daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Program, ziyaretçilere hem öne çıkan destinasyonları tanıma hem de yerel değerleri doğrudan deneyimleyerek aktarabilme imkânı sundu.

program kapsamında ziyaret edilen noktalar:

Fenomenler, bölgenin en bilinen turizm rotalarını yerinde gördü. Ziyaretler arasında Kartepe ve kayak turizmiyle öne çıkan alanlar; doğası, dereleri ve mekanlarıyla bilinen Maşukiye yer aldı. Bölgeye özgü manzaralı yolculuk imkânı sunan Kartepe Teleferik ise Derbent ile Kuzuyayla Tabiat Parkı arasındaki güzergâhıyla programın dikkat çeken duraklarından oldu.

Doğal yaşam ve yürüyüş olanakları bakımından Ormanya Doğal Yaşam Parkı ile mesire alanları ve panoramik görüntüleriyle Kuzuyayla Tabiat Parkı ziyaret edildi. Doğa yürüyüşü ve kaya tırmanışı tutkunlarının ilgisini çeken Ballıkayalar Tabiat Parkı da rotada yer aldı.

Kıyı turizmi açısından Karadeniz sahilindeki Kandıra ilçesinin Kerpe, Kefken ve Pembe Kayalar gibi noktaları da fenomenlerin keşfettiği yerler arasında bulunuyor. Kent içindeki tarih ve kültür rotaları kapsamında ise İzmitteki konaklar, Kasr-ı Hümayun Saray Müzesi, Saat Kulesi ve Tarih Koridoru gezildi.

hedefler ve iş birliği:

Yetkililer, yürütülen çalışmaların temel amacını Kocaeli’nin uluslararası görünürlüğünü artırmak ve turizm hareketliliğine katkı sağlamak olarak açıkladı. İl kurumları arasındaki iş birliği ile kentin turizm potansiyelinin yurt dışındaki hedef kitlelere daha etkin şekilde aktarılması planlanıyor.

Program çerçevesinde ortaya çıkacak fotoğraf, video ve hikâye içeriklerinin dijital mecralarda paylaşılmasıyla Kocaeli’nin farklı coğrafi ve kültürel zenginliklerinin uluslararası platformlarda daha fazla konuşulur hale gelmesi bekleniyor. Kurumlar, benzer tanıtım çalışmalarının sürdürüleceğini duyurdu.

KOCAELİ'NİN TURİZM POTANSİYELİNİN ULUSLARARASI ALANDA TANITILMASI AMACIYLA KAZAKİSTAN'DAN GELEN 8 SOSYAL MEDYA FENOMENİ, KENTİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ, TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINI YERİNDE İNCELEDİ.