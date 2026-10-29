Elazığ'da Yakup Kılıç salonunda 103. yıl coşkusu mehter ve gençlerin şiirleri öne çıktı

Elazığ'da 29 Ekim kutlamaları:

Elazığ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, Yakup Kılıç Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Salonda ve çevresinde toplanan vatandaşlar, öğrenciler ve protokol üyeleri etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

valinin konuşması:

Törende konuşan Vali Numan Hatipoğlu, Cumhuriyet'in millet için önemine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Bu sıradan bir tarih değildir, bir dirilişin, bir şahlanışın ve yeniden doğuşun adıdır. Bugün hep birlikte Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü kutluyoruz".

etkinlikler ve resmi geçit:

Programda öğrencilerin okuduğu şiirler ve mehteran takımının marşları salonu dolduranlara duygulu anlar yaşattı. Kutlamalar, vatandaşların ellerindeki Türk bayrakları ile katıldığı resmi geçit töreniyle sona erdi.

ELAZIĞ’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLERLE KUTLANDI