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Antalya'dan Alanya'ya ulaşım 36 dakikaya inecek, yıllık tasarruf 23,9 milyar lira

Antalya-Alanya otoyolunun tamamlanmasıyla 2,5 saatlik seyahat 36 dakikaya inecek; 114 dakika kısalma ve yıllık 23,9 milyar lira tasarruf hedefleniyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Antalya'dan Alanya'ya ulaşım 36 dakikaya inecek, yıllık tasarruf 23,9 milyar lira

Antalya-Alanya otoyolunda hedeflenen değişim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından paylaşılan bilgilere göre, yapımı süren Antalya-Alanya Otoyolu Projesi bölgedeki ulaşım kapasitesini ve konforunu artırmayı amaçlıyor. Mevcut güzergahta ortalama 2,5 saat süren seyahat, otoyol hizmete alındığında 36 dakikaya inecek; böylece yolculuk süresinde toplam 114 dakika tasarruf sağlanacak.

Projenin teknik özellikleri:

Proje, Serik Kavşağı'ndan başlayıp Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda sona erecek şekilde planlandı. Ana gövde iki yönlü olarak her bir yönde üçer şerit şeklinde, bağlantı yolları ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam dört şeritli olarak projelendirildi. Toplam uzunluk 122 kilometre olup, bunun 84 kilometresi ana gövde ve 38 kilometresi bağlantı yolu olarak ayrılıyor.

Otoyol üzerinde Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 kavşak yer alacak. Yapım kapsamında ayrıca 5 tünel (toplam 4.604 metre), 16 viyadük (toplam 5.966 metre), 17 altgeçit, 10 üstgeçit, 7 köprü ve 48 menfez gibi altyapı unsurları bulunuyor.

İlerleme, ekonomik ve çevresel etkiler:

Bakan Uraloğlu, proje genelinde yüzde 35 fiziki ilerleme kaydedildiğini belirtti. Üç tünelde kazı destekleme işleri tamamlanmış olup, bu tünellerde nihai beton imalatlarına geçilmiş; diğer iki tünelde ise kazı destekleme çalışmaları devam ediyor. Viyadüklerin ise 16'sından 15'inde çalışmalar sürüyor.

Projenin ekonomik boyutu da vurgulandı: Uraloğlu, otoyolun sağladığı zaman ve yakıt tasarrufları sayesinde yıllık toplam 23,9 milyar lira tasarruf öngörüldüğünü; bunun 23 milyar lirasının zamandan, 900 milyon lirasının akaryakıttan sağlanacağının altını çizdi. Ayrıca karbon salınımında yıllık 47 bin ton azalma bekleniyor.

Ulaştırma altyapısının güçlendirilmesinin bölge turizmine doğrudan katkı sağlayacağı, yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımının daha hızlı ve konforlu hale geleceği ifade edildi. Bakanlık yetkilileri, özellikle turizm sezonunda yaşanan trafik yoğunluğunu hafifletmeyi ve ulaşım sürelerini düşürmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Projeye ilişkin yapılan açıklamalar, otoyolun tamamlanmasının bölgedeki ekonomik akış, yol güvenliği ve çevresel hedefler üzerinde önemli etkileri olacağını gösteriyor. Yapım sürecindeki ilerleme ve altyapı detayları, projenin sahip olduğu ölçeği ve hedeflenen faydaları net biçimde ortaya koyuyor.

Antalya-Alanya arası 114 dakika kısalacak

Antalya-Alanya arası 114 dakika kısalacak

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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