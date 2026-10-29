Cumhuriyet coşkusu toprakla buluştu: Elbistan'da 103 fidan dikildi

etkinlik detayları:

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen törende, Cumhuriyetin 103. yılı anısına 103 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlik, Elbistan Orman İşletme Şefliği ile TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliği iş birliğiyle; Karaelbistan Osmangazi İlkokulu bahçesinde yapıldı. Programa Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

amaç ve mesaj:

Organizatörler, fidan dikimini gelecek nesillere doğa bilinci aşılamak ve daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla düzenlediklerini belirtti. Katılımcılar, Cumhuriyet coşkusunu yeşil bir mirasla taçlandırarak fidanlara can suyunu verdi.

KAHRAMANMARAŞ’IN ELBİSTAN İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA CUMHURİYET’İN 103. YILINA ÖZEL 103 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.