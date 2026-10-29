Mazıdağı'nda sağanak yolları çökertti

Mazıdağı'nda yollar çöktü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli yağış, cadde ve sokaklarda ciddi hasara yol açtı. Bölgedeki yoğun yağış kısa sürede altyapı üzerinde etkisini gösterdi.

hasarın görünümü:

Yağış sonucu bazı yolların parke taşları söküldü ve yüzeyde dev çukurlar oluştu. Görgü tanıklarının aktardığına göre, yağış sırasında ve sonrasında bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Sabah saatlerinde ise çukurların içinden su akmaya devam ettiği görüldü.

vatandaşların talepleri:

Bölge halkı, yetkililerden çalışmaların bir an önce başlatılmasını talep etti. Vatandaşlar, özellikle sokak ve ana yolların güvenliğinin sağlanması için hızlı müdahale bekliyor.

Yağışın neden olduğu hasarın giderilmesi ve yolların onarımı için atılacak adımlar, bölgedeki taşıma ve günlük yaşam üzerinde belirleyici olacak.

MAZIDAĞI’NDA ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN YOLLAR ÇÖKTÜ