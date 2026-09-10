Bitlis'te ağız ve dişte implant tedavisi artık merkezde planlanacak

Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde implant cerrahisi hizmeti başladı:

Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, vatandaşlara yönelik implant cerrahisi hizmetini ilk kez sunmaya başladı. Merkezde görev yapan Diş Hekimi Mehmet Can, hastaların klinik ve radyolojik değerlendirmeleri doğrultusunda kişiye özel implant tedavileri planlıyor.

Hizmetin kapsamı ve süreç:

Yeni hizmet kapsamında gerekli tüm ön muayene ve görüntüleme işlemleri merkez bünyesinde yapılacak; böylece hasta ihtiyaçlarına uygun, adım adım ilerleyen bir tedavi süreci oluşturulması hedefleniyor. Hastaların klinik bulguları ve radyolojik veriler ışığında planlanan uygulamalar, tedavi başarısını artırmayı amaçlıyor.

Başvuru ve bilgilendirme:

Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, implant cerrahisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların merkeze başvurarak değerlendirme yaptırabilecekleri belirtildi. Merkez yetkilileri, kişiye özel tedavi planlaması ve uzman hekim değerlendirmesi için vatandaşları merkeze davet etti.

MERKEZDE GÖREV YAPAN DİŞ HEKİMİ MEHMET CAN TARAFINDAN, HASTALARIN KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRMELERİ DOĞRULTUSUNDA KİŞİYE ÖZEL İMPLANT TEDAVİLERİ PLANLANIYOR.