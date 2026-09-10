Karacasu İlçe Devlet Hastanesi'nde hizmet iyileştirme hedefiyle kapsamlı özdeğerlendirme

toplantının amacı ve katılımcılar:

Karacasu İlçe Devlet Hastanesi’nde, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak amacıyla yönetim ile ilgili birimlerin katıldığı bir özdeğerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kurum içi uygulamalar ve hizmet sunumuna ilişkin yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

uygulamalar ve süreçlerin değerlendirilmesi:

Toplantıda mevcut uygulamalar gözden geçirilerek hizmet süreçlerinin etkinliği incelendi ve iyileştirmeye açık alanlar belirlendi. Değerlendirmeler sırasında hem hasta güvenliği hem de hizmet teslim süreleri gibi kritik unsurlar üzerinde duruldu.

kalite standartları ve memnuniyet odaklı yaklaşım:

Katılımcılar, kalite standartlarının sürdürülebilirliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin artırılması konularını öncelikli hedef olarak tespit etti. Bu hedeflere yönelik uygulama planlarının oluşturulması ve takip mekanizmalarının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Hastane yönetimi, değerlendirme sonuçlarına dayalı iyileştirme çalışmalarının sürecek olduğunu belirterek, hizmetlerin daha etkin ve güvenli şekilde sunulmasına yönelik adımların atılacağını vurguladı.

KARACASU İLÇE DEVLET HASTANESİ’NDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN VE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA ÖZDEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.