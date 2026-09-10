Kuşadası’nın üç filmle yeniden keşfi

Kuşadası'nın tanıtım hamlesi:

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO), kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik çalışmalarını üç yeni tanıtım filmiyle sürdürdü. Oda tarafından hazırlanan ve birbirini tamamlayan üç ayrı film, KUTO’ya ait Kuşadası Güvercin sosyal medya hesapları üzerinden izleyiciyle buluştu. Hesapların dijital dünyada 10 yılı aşan görünürlüğü ve milyonun üzerinde takipçisi, filmlerin erişim hedefini güçlendiriyor.

Filmler hangi yönleri öne çıkarıyor:

Seri, Kuşadası’nı tek bir bakıştan uzaklaştırıp üç farklı pencereden anlatıyor. İlk film, "Kuşadası… Bir şehirden fazlası" yaklaşımla kentin açık yaşamını ve misafirperver atmosferini vurguluyor. İkinci film, "Kuşadası’nı keşfedin… Her adımı başka bir hikaye" söylemiyle sokakları, çarşıları, alışveriş kültürünü ve ustalıkları ekrana taşıyor. Üçüncü film ise "Kuşadası’nı yaşayın… Geldiğiniz değil, döneceğiniz yer" mesajıyla lezzetleri, yaşam kültürünü ve ziyaretçilerin hafızasında kalan duyguyu merkeze alıyor. Böylece üç film, görmeden keşfetmeye, keşfetmekten yaşamaya uzanan tek bir anlatıda birleşiyor.

KUTO'nun dijital geçmişi ve hedefleri:

Serdar Akdoğan, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, tanıtım çalışmalarının kentin turizm ve ticaret potansiyeline doğrudan katkı sağladığını vurguladı: "Kuşadası çok güçlü bir marka. Biz bu filmlerde kentimizi yalnızca güzel görüntülerle göstermek değil; sokaklarıyla, çarşısıyla, esnafıyla, lezzetleriyle ve yaşam kültürüyle hissettirmek istedik. Birbirini tamamlayan üç filmle Kuşadası’nın ziyaretçide bıraktığı duyguyu anlatıyoruz. Çünkü Kuşadası, yalnızca gelinen değil, yeniden dönmek istenen bir kent".

Akdoğan ayrıca, sosyal medya çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "2015 yılında kurduğumuz sosyal medya hesaplarımızda, 2016 yılının ilk aylarından itibaren başladığımız sponsorlu yayınlarla Kuşadası’nın dijital tanıtımını tam 10 yıldır kesintisiz sürdürüyoruz. Bu süreçte Kuşadası markamızı yerli ve yabancı milyonlarca kişiye ulaştırdık; kentimizin değerlerini dünyanın dört bir yanındaki hedef kitlelere tekrar tekrar hatırlattık. Bugüne kadar Kuşadası’nın farklı sektörlerini ve değerlerini anlatan 55 tanıtım filmi, yüzlerce kısa video hazırladık. Oluşturduğumuz kapsamlı Kuşadası fotoğraf arşivini de bu çalışmalarımızda etkin biçimde kullandık. Hazırladığımız içerikleri yüksek bütçeli sponsorlu yayınlarla destekleyerek çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladık. Bugün kentlerin ve destinasyonların tanıtımında sosyal medya en güçlü iletişim araçlarından biri haline geldi. Biz bunun önemini 10 yıl önce gördük ve Kuşadası’nın dijital dünyadaki görünürlüğüne yatırım yapmaya başladık. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve yayınlanmasının ardından oluşturduğu farkındalıkla dikkat çeken Kadıkalesi–Anaia tanıtım filminin ardından, yine uzun bir hazırlık sürecinin ürünü olan ve birbirini tamamlayan üç ayrı filmden oluşan 'Kuşadası'nın Hikayesi' projemizi hayata geçirdik".

Oluşturulan üç filmin hedefi, Kuşadası’nı sadece ziyaret edilen bir destinasyon olmaktan çıkarıp ziyaretçilerle duygusal bir bağ kuran, yerel kültürü ve ticareti ön plana çıkaran bir kent olarak tanıtmak. Filmler, KUTO'nun uzun soluklu dijital arşivi ve sponsorlu dağıtım stratejileriyle geniş kitlelere ulaştırılacak.

KUTO’DAN 10 YILLIK DİJİTAL TANITIM YOLCULUĞUNDA GÜÇLÜ BİR ADIM DAHA ÜÇ FİLM… ÜÇ FARKLI DUYGU… TEK BİR HİKAYE “KUŞADASI”