Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Anterior MI tanısıyla Yüksekova'dan Van'a helikopter ambulansla sevk

Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesinde 'Anterior MI' teşhisi konulan 75 yaşındaki hasta, ileri tetkik için helikopter ambulansla Van'a sevk edildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 18:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Anterior MI tanısıyla Yüksekova'dan Van'a helikopter ambulansla sevk

sevk süreci ve müdahale:

Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran M.Y. (75) adlı hastada yapılan değerlendirme sonucu 'Anterior MI' teşhisi konuldu. Hastanın ileri tetkik ve tedavi gereksinimi nedeniyle hastaneden sevk kararı alındı.

Sevk organizasyonu kapsamında Van İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçildi ve transfer için helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopter ambulans, hastayı alarak planlanan merkeze nakletti.

Neden helikopter ambulans tercih edildi:

Ön duvar miyokard enfarktüsü olarak tanımlanan 'Anterior MI' vakalarında zaman kritik öneme sahiptir; ileri tetkik ve müdahale sürecine hızlı erişim, tedavi başarısını etkileyebilir. Bu nedenle, Yüksekova'dan SBÜ Van Bölge Hastanesi'ne yapılacak transferde zaman kazandıran helikopter ambulans tercih edildi.

koordinasyon ve nakil:

Van İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan koordinasyon sonucu helikopter ambulans kısa sürede Yüksekova'ya ulaştı ve hasta güvenli biçimde SBÜ Van Bölge Hastanesi'ne nakledildi. Sevk sürecinde sağlık ekiplerinin organizasyonu hastanın hızlı transferini sağladı.

Göğüs ağrısı şikayet olan yaşlı hasta ambulans helikopter ile Van&#039;a getirildi

Göğüs ağrısı şikayet olan yaşlı hasta ambulans helikopter ile Van'a getirildi

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri sanayi odası'nda tek listeyle güven tazeleyen yönetim
images

Bozdoğan'da arıcıların kovan kayıtları yenileniyor
images

Aydın Şehir Hastanesi'nde anne adaylarına normal doğum ve emzirme rehberliği
images

Kayseri ticaret borsasında yeni dönem: Bağlamış güven tazeledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bozdoğan'da arıcıların kovan kayıtları yenileniyor

Gençlerin kızılelma’sıyla teknoloji hamlesi: Baykar 40 ülkede, 7 tesiste faaliyet gösteriyor

Binlerce kişi son görevini yaptı: Yusuf Akdoğan Kaynaşlı'da uğurlandı

Yenikapı'da 5 bin 447 koşucunun buluştuğu İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabı tamamlandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip