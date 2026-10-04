Anterior MI tanısıyla Yüksekova'dan Van'a helikopter ambulansla sevk

sevk süreci ve müdahale:

Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran M.Y. (75) adlı hastada yapılan değerlendirme sonucu 'Anterior MI' teşhisi konuldu. Hastanın ileri tetkik ve tedavi gereksinimi nedeniyle hastaneden sevk kararı alındı.

Sevk organizasyonu kapsamında Van İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçildi ve transfer için helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopter ambulans, hastayı alarak planlanan merkeze nakletti.

Neden helikopter ambulans tercih edildi:

Ön duvar miyokard enfarktüsü olarak tanımlanan 'Anterior MI' vakalarında zaman kritik öneme sahiptir; ileri tetkik ve müdahale sürecine hızlı erişim, tedavi başarısını etkileyebilir. Bu nedenle, Yüksekova'dan SBÜ Van Bölge Hastanesi'ne yapılacak transferde zaman kazandıran helikopter ambulans tercih edildi.

koordinasyon ve nakil:

Van İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan koordinasyon sonucu helikopter ambulans kısa sürede Yüksekova'ya ulaştı ve hasta güvenli biçimde SBÜ Van Bölge Hastanesi'ne nakledildi. Sevk sürecinde sağlık ekiplerinin organizasyonu hastanın hızlı transferini sağladı.

Göğüs ağrısı şikayet olan yaşlı hasta ambulans helikopter ile Van'a getirildi