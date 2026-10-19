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Antrenör yetiştirmek milli sorumluluğumuz olmalı, diyor Şenol Güneş

Trabzon'daki 3. TÜRKSOY Gençlik Forumu'nda konuşan Şenol Güneş, A Milli Takımı teknik direktörlerini Türkiye'nin yetiştirmesi gerektiğini ve gençlere güvenilmesini savundu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:09

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Antrenör yetiştirmek milli sorumluluğumuz olmalı, diyor Şenol Güneş

Trabzon'da gençlerle buluşma: mesaj yerli antrenör yetiştirme

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde düzenlenen 3. TÜRKSOY Gençlik Forumu, 22 farklı ülkeden gelen gençleri Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde bir araya getirdi. Açılışa Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ile TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf katıldı. Programın ardından A Milli Futbol Takımı ve Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş gençlerle tecrübelerini paylaştı.

Şenol Güneş'in önceliği: yerli antrenör üretimi:

Soru-cevap bölümünde Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü konusuna değinerek Türkiye'nin kendi antrenörünü yetiştirmesi gerektiğini vurguladı. Katılımcılara seslenirken şu görüşü öne çıkardı: Antrenörümüzü kendimiz üretebilmeli ve bulmalıyız. Bizim insanımız başarılıdır, yapar. Güneş, ayrıca Vincenzo Montella sonrası milli takımın başına yabancı bir teknik adam getirilmesi olasılığına dair değerlendirmeler yaptı ve Türkiye'de yetenekli genç antrenörlerin bulunduğunu belirtti.

Yerli ürün stratejisi ve eğitime vurgu:

Güneş, sözlerini genişleterek futbolun dışında geniş bir perspektiften bakılması gerektiğini söyledi: Bütün ürünleri biz üretip biz kullanmalıyız. Hatta dışarıya satmalıyız. Savunma sanayinde olduğu gibi spor alanında da yerli üretimin önemini vurgulayan Güneş, eksik görülen alanların birlikte geliştirilmesi gerektiğini aktardı. Türkiye'de yabancı oyuncu sayısının artmasının yabancı antrenör sayısını da artırdığını ifade eden Güneş, milli ekiplerde önceliğin yerli teknik adamlar olması gerektiğini savundu.

2002 Dünya Kupası'na dair anılar ve çıkan sonuçlar:

Milli takım teknik direktörlüğü dönemine de değinen Güneş, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülüğün sadece sportif bir başarı olmadığını; ülkenin tanıtımı ve itibarına katkısı bulunduğunu anlattı. Gelmeden önce yoğun eleştirilere maruz kaldıklarını, buna rağmen çalışma disiplininden vazgeçmediklerini ve başarı geldikçe desteğin arttığını hatırlattı. Güneş, o dönemi şöyle özetledi: İyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Sadece sportif başarı değil aynı zamanda itibar ve ülkenin tanıtımı olarak sevilen bir takım oluşturduk.

Güneş, turnuva sonrası alan ve altyapı eksiklerine dikkat çekti: Türkiye'nin bir dünya futbol ülkesi olabilmesi için kurumsal yapının ve gençlere yönelik imkanların çözümlenmesi gerektiğini belirtti.

Madalyasını malzemeciye verdiği anekdot:

Turnuva dönüşünde malzemecinin madalya alamamış olmasından etkilenip kendi madalyasını ona verdiğini anlatan Güneş, paylaşmanın önemine dikkat çekti. O anısını şu sözlerle aktardı: Neye sahip olduğunuz değil sahip olduklarınızı kiminle paylaştığınız önemlidir. Malzemecinin duygusunu önemseyen bu davranış, takım içinde emeğe verilen değeri vurgulayan bir örnek olarak dinleyicilerde iz bıraktı.

Mesleki dayanıklılık ve eleştirilere bakış:

Kendi yaşam öyküsünden de kesitler veren Güneş, 15 yaşında aile sorumluluğunu üstlenmesinin ona liderlik vasfı kazandırdığını anlattı. Zor koşullarda pes etmemenin önemine dikkat çekti: gençlere daha iyisini yapmak için çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Programda ayrıca futbolculuk ve teknik direktörlük döneminde birlikte çalıştığı isimlerin video mesajları gösterildi; Bakış açısına dair kısa bir değerlendirmede bulunan Güneş, Türkiye'de bazen başarılı olanların görevden alınabildiğine dair eleştirel bir tespit yaptı ve bunu, "İşini iyi yaparsan kovarlar" cümlesiyle özetledi.

Gençlerle yaptığı sohbet boyunca Şenol Güneş, yerel yeteneklerin desteklenmesi, altyapıya yatırım yapılması ve milli takımlarda yerli teknik adamların önceliklendirilmesi konularını tekrarladı. Forum katılımcıları arasında sorulara verdiği samimi ve anekdotlarla desteklenmiş yanıtlar, hem futbol hem de liderlik perspektifinde dinleyenlere önemli vurgular sundu.

ŞENOL GÜNEŞ, TÜRKSOY GENÇLİK FORUMU&#039;NDA KONUŞTU

ŞENOL GÜNEŞ, TÜRKSOY GENÇLİK FORUMU'NDA KONUŞTU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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