Antrenörlerin emeğine vefa: Yunusemre Belediyespor’dan teşekkür buluşması

Yunusemre Belediyespor antrenörleri sezon sonunda yemekte buluştu

Yunusemre Belediyespor, 2026 Yaz Spor Okulları'nda görev yapan antrenörlerini sezonun ardından düzenlenen yemekte bir araya getirdi. Programa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Ali Özmen, Kulüp Başkanı Bülent Kanik, kulüp yöneticileri ve yaz spor okullarında görev yapan antrenörler katıldı.

Etkinlik ve değerlendirmeler:

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, yaz dönemi boyunca çocukları ve gençleri farklı branşlarda sporla buluşturan antrenörlere teşekkür edildi. Toplantıda yaz spor okullarının çalışmaları, antrenörlerin saha yaklaşımı ve gelecek döneme ilişkin hedefler değerlendirilirken, velilerden alınan geri bildirimler de paylaşıldı.

Başkan Balaban'ın mesajı:

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, konuşmasında antrenörlerin çocuklar ve gençler üzerinde büyük bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı ve özverili çalışmaları için teşekkür etti. Balaban, "Sizlerin ortaya koyduğu emek ve özveri bizim için çok kıymetli. Sporun ne kadar geniş bir tabana yayılmasını sağlayabilirsek, kendimizi o kadar başarılı kabul ediyoruz. Bizim için başarı sadece madalya ya da derece değildir; daha fazla çocuğumuzu, gencimizi ve vatandaşımızı sporla buluşturabilmektir" dedi.

Balaban sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Daha fazla vatandaşımızı sporla buluşturmak için bizler üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Bu çalışmaların en önemli paydaşlarından biri de sizlersiniz. Çocuklarımızın sporla tanışmasına, kendilerini geliştirmesine ve özgüven kazanmasına katkı sunuyorsunuz. Hepinizin emeklerine sağlık, sizlere teşekkür ediyorum".

Kulüp başkanının değerlendirmesi:

Bülent Kanik ise yaz spor okullarının önceki dönemlere kıyasla daha başarılı ve verimli geçtiğini belirterek, bunda antrenörlerin emeğinin büyük rol oynadığını söyledi. Kanik, "Yaptığımız ankette velilerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Özellikle antrenörlerimiz konusunda ortaya çıkan yüksek memnuniyet bizleri ayrıca gururlandırdı. Bu sonuç, sahada ortaya koyduğunuz emeğin ve çocuklarımızla kurduğunuz etkili iletişimin en önemli göstergelerinden biri. Çocuklarımızın antrenmanlara severek gelmesinde, kendilerini geliştirmesinde ve spor kültürü kazanmasında sizlerin büyük katkısı var. Her birinize verdiğiniz emek için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde de aynı özveri ve anlayışla birlikte çok daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

MANİSA'DA BİNLERCE ÇOCUK VE GENCİN SPORLA BULUŞMASINA KATKI SAĞLAYAN YUNUSEMRE BELEDİYESPOR ANTRENÖRLERİ, SEZONUN ARDINDAN DÜZENLENEN YEMEKTE AĞIRLANDI. BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN ANTRENÖRLERE EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ.