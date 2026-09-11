Sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Fethi Özer ameliyat edildi

Kayserisporlu oyuncu ameliyat oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen Fethi Özer, 5 Eylül tarihinde yapılan antrenmanda sağlığını etkileyen bir sorun yaşadı. Yapılan tetkikler sonucunda oyuncunun sol diz iç menisküsünde yırtık tespit edildi ve ameliyat kararı alındı.

Operasyon detayları:

Oyuncu, 10 Eylül tarihinde Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde, Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından opere edildi. Kulüpten yapılan açıklamada operasyonun başarılı geçtiği belirtildi ve oyuncuya geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Kulüp yetkililerinin ziyaretleri:

Başarılı ameliyatın ardından Kayserispor Yönetimi de oyuncuyu yalnız bırakmadı. Asbaşkan Tufan Koç, Sportif Direktör Seyit İçgül ve Teknik Direktör Atila Gerin hastaneyi ziyaret ederek Fethi Özer'e geçmiş olsun temennilerini iletti.

Kulüp açıklamasında oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara dönmesinin temenni edildiği vurgulandı.

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR'DA GEÇEN HAFTA YAPILAN ANTRENMANDA SAKATLANAN FETHİ ÖZER AMELİYAT OLDU.