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İspanya’da yeni durak Madring: ilk büyük mücadele başlıyor

Formula 1 sezonunun 14. yarışı Madrid'deki 5,4 km Madring Pisti'nde 57 tur üzerinden koşulacak; pilotlar ve takımlar klasmanında ilk 5'te çekişme sürüyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İspanya’da yeni durak Madring: ilk büyük mücadele başlıyor

İspanya’da yeni durak Madring: ilk büyük mücadele başlıyor

Formula 1 takvimindeki 14. durak bu hafta sonu İspanya’da gerçekleştirilecek. Sezonun 14. yarışı ilk kez başkent Madrid’de bulunan Madring Pistinde koşulacak. Pistin uzunluğu 5,4 kilometre olarak açıklanırken, mücadele 57 tur üzerinden yapılacak.

Madring pisti ve programı:

Organizatörler sıralama turlarını yarın TSİ 17.00 olarak planladı. Asıl yarış ise kaynak bilgisine göre 13 Eylül Pazar günü TSİ 16.00 start alacak. Pistin Madrid’de ilk kez kullanılacak olması, takımlar ve pilotlar için setup ve lastik stratejilerini öne çıkaracak bir etken olarak öne çıkıyor.

Şampiyonaya etkisi ve liderlerin durumu:

Sezonda geride kalan 13 yarışta zafer dağılımı dikkat çekici: Kimi Antonelli 7 galibiyetle önde, George Russell ve Lando Norris ikişer, Charles Leclerc ile Lewis Hamilton ise birer birincilik elde etti. Bu dağılım, puan tablosunda önemli dönüşümlere yol açtı.

Pilotlar klasmanının ilk beşi kaynak verilerine göre şu şekilde: 1 - Kimi Antonelli (İtalya): 267 puan, 2 - George Russell (Büyük Britanya): 201 puan, 3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 191 puan, 4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 171 puan, 5 - Charles Leclerc (Monako): 155 puan.

Takımlar klasmanında da rekabet sürüyor; kaynak listesi şu şekilde: 1 - Mercedes: 468 puan, 2 - Ferrari: 346 puan, 3 - McLaren: 287 puan, 4 - Red Bull: 204 puan, 5 - Racing Bulls: 75 puan.

Madrid’in yeni pisti, sezonun geri kalanı için stratejik bir kırılma noktası olabilir. Hem pilotların bireysel sıralama mücadelesinde hem de takımların şampiyonluk hesaplarında Madring Pisti’nin performans etkisi yakından izlenecek.

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FORMULA 1'DE HEYECAN BU HAFTA SONU YAPILACAK İSPANYA GRAND PRİX'SİYLE DEVAM EDECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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