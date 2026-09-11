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Eski hocalar Körfez Gençlerbirliği tesislerinde takımı yalnız bırakmadı

Eski koordinatör Erdoğan Koç ve antrenör Haluk Kaya, Körfez Gençlerbirliği tesislerini ziyaret edip yeni sezon öncesi takıma başarı diledi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Eski hocalar Körfez Gençlerbirliği tesislerinde takımı yalnız bırakmadı

Ziyaret ve antrenman atmosferi:

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Körfez Gençlerbirliği sahasında, kulübe yıllarca hizmet etmiş iki isim teknik heyet ve oyuncularla buluştu. Eski futbol koordinatörü Erdoğan Koç ile eski antrenör Haluk Kaya, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını izleyip takımın yanında olduklarını belirtti. Ziyaret sırasında hocalar getirdikleri tatlıları futbolculara ve teknik ekibe ikram etti ve kısa sohbetlerde tecrübelerini paylaştılar.

Duygusal anlar ve bağlılık:

Buluşma antrenman sahasında duygusal anlara sahne oldu; hem eski hem yeni kuşak bir araya gelerek kulübün geçmiş başarılarına dair anıları tazeledi. Eski hocaların sahada bulunması, oyuncular ve genç teknik kadro için moral kaynağı olurken kulübe olan bağlılığın sürdüğüne dair güçlü bir işaret olarak değerlendirildi.

Yönetimden teşekkür ve vefa mesajı:

Körfez Gençlerbirliği yöneticileri yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, 'Kulübümüze yıllar boyunca emek veren, başarılarımızda büyük pay sahibi olan değerli büyüklerimizin bizleri unutmaması ve her zaman yanımızda olduklarını hissettirmesi bizler için çok kıymetli' dedi. Yönetim, bu anlamlı jest nedeniyle Erdoğan Koç ve Haluk Kaya'ya teşekkür ederek kendilerine sağlıklı, mutlu bir hayat diledi ve 'Biz büyük ve köklü bir aileyiz, onlar da bizim değerli çınarlarımız' sözleriyle geçmişe sahip çıkma vurgusu yaptı.

KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ’NİN ESKİ FUTBOL KOORDİNATÖRÜ ERDOĞAN KOÇ İLE ESKİ ANTRENÖRÜ HALUK KAYA, YENİ...

KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ’NİN ESKİ FUTBOL KOORDİNATÖRÜ ERDOĞAN KOÇ İLE ESKİ ANTRENÖRÜ HALUK KAYA, YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜREN TAKIMI ZİYARET EDEREK FUTBOLCU VE TEKNİK HEYETE TATLI İKRAMINDA BULUNDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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