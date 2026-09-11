Dolar 48,5995 +0,14%
Euro 56,3752 -0,03%
Bist 14.405,53 +0,08%
Altın Gram 6.830,35 -0,81%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 104,41 -2,99%
--°

Tanju Çolak: İsmail Kartal kendini yenileyememiş, Montella santrforsuz oynuyor

Memleketi Samsun'da kan bağışı yapan Tanju Çolak, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ı eleştirip, Montella ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Tanju Çolak: İsmail Kartal kendini yenileyememiş, Montella santrforsuz oynuyor

Tanju Çolak'ın gündem değerlendirmesi

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, memleketi Samsun'da kan bağışında bulunurken basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çolak, kan bağışının acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir gereklilik olduğunu vurguladı ve Türk futbolundaki son gelişmelere dair görüşlerini aktardı.

şampiyonluk yarışı ve lig gözlemleri:

Sezonun başındaki beklentilere ilişkin değerlendirmesinde Çolak, Süper Lig'de şampiyonluğun şu anda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçeceğini söyledi. Başlangıçta iki takım üzerinden düşündüğünü ancak Beşiktaş'ın performansıyla adaylar arasına girdiğini belirtti. Açıklamasında Aziz Yıldırım gibi futbola adanmış bir başkanın varlığının etkisine dikkat çekti ve ligin henüz başında olunduğunu, daha çok şeyin değişebileceğini kaydetti.

Trabzonspor özelinde ise Çolak, "Mohamed Salah'ın Türkiye'ye gelmesi önemli" ifadelerini kullandı ve takımın lige iyi başlayamadığını, teknik direktör değişikliğinin bir tepki-etki süreci olduğunu anlattı. Paul Onuachu örneğini vererek gol atamayan oyuncuların ya da forvet bölgesindeki sıkıntıların teknik direktörlere mal edilmesine değindi.

İsmail Kartal'a yönelik eleştiriler:

Fenerbahçe'de futbolcu olduğu dönemde 1,5 yıl İsmail Kartal ile oda arkadaşı olduğunu hatırlatan Çolak, Kartal hakkında net eleştirilerde bulundu. "İsmail Kartal'ı severim ama kendini yenileyememiş, geliştirememiş, dersini çalışmamış" diyerek, göreve yeniden dönmeden önce futbol bilgisini ve yöntemlerini daha da güncellemesi gerektiğini savundu.

Çolak, teknik direktörlerin Türkiye'de başarısızlık durumunda kolayca gönderildiğini, transferlerin kimin sorumluluğuna göre değiştiğini ve bunun hoca aleyhine sonuçlanabildiğini ifade etti. Yıldırım'ın tepkisinin ne kadar süreceği sorusuna değinirken, Kartal ile başarı getirmenin kendisi için zor olduğunu belirtti ve Roma maçındaki beraberlik/mağlubiyet sonrası istifa öngörüsünün gerçekleştiğini söyledi. Ayrıca tribünlerde yaşanan şişe atma gibi olayları "çok çirkin" bulduğunu ekledi.

millî takım, Montella ve santrfor tartışması:

Çolak, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın santrforsuz oyun tercihini eleştirdi: "Dünyada hiçbir teknik direktör santrforsuz oynamıyor ama Montella oynuyor" sözleriyle bu anlayışın hem eksik hem de sürdürülemez olduğunu savundu. Santrforsuz sistemin uzun süre denendiğine dair yorumlara atıfta bulunarak, golü kim atacaktır sorusunu yöneltti ve Galatasaray örneğinde Osimhen'in yokluğunun takımın üretkenliğini etkilediğini belirtti.

Kendi kariyerine dair de konuşan Çolak, futbolculuk yıllarında 284 maça çıktığını ve 254 gol kaydettiğini hatırlatarak, elde ettiği 1 Altın Ayakkabı ve 9 Türkiye Ligi gol krallığı başarılarına dikkat çekti. Bu istatistikleri, Türk futbolunda Aaron benzeri bir forvetin çıkma olasılığını değerlendirirken referans olarak kullandı.

Çolak'ın değerlendirmeleri, hem teknik direktörlerin saha içi tercihleri hem de ligdeki güç dengeleri hakkında tartışma yaratacak türden. Sözleri, özellikle Fenerbahçe camiasında ve milli takım tercihleri bağlamında yakından izlenecek.

SÜPER LİG&#039;DEKİ ŞAMPİYONLUK YARIŞI, YILDIZ GOLCÜLER VE TEKNİK DİREKTÖRLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİ...

SÜPER LİG'DEKİ ŞAMPİYONLUK YARIŞI, YILDIZ GOLCÜLER VE TEKNİK DİREKTÖRLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİ BELİRTEN ÇOLAK, ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eker I Run şampiyonları Helsinki'de Türkiye'yi temsil edecek
images

Fenerbahçe yeni sezona tecrübe ve iddia ile giriyor
images

Gebze Belediyespor transferde Luka Marttila'ya yöneldi
images

Çorum FK hazırlıklarını tamamladı, hedef Samsun'dan puanla dönmek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da Akçakiraz beldesinde ağaçlık alanda başlayan örtü yangını söndürüldü

Meram'ın tematik parkı bu yaz ailelerin buluşma noktası oldu

Gölbaşı'nda orman yangını devam ediyor, hava araçları devrede

Caddede göle dönüşen patlak su borusu Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki esnafı zor durumda bıraktı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı