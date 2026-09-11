Tanju Çolak: İsmail Kartal kendini yenileyememiş, Montella santrforsuz oynuyor

Tanju Çolak'ın gündem değerlendirmesi

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, memleketi Samsun'da kan bağışında bulunurken basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çolak, kan bağışının acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir gereklilik olduğunu vurguladı ve Türk futbolundaki son gelişmelere dair görüşlerini aktardı.

şampiyonluk yarışı ve lig gözlemleri:

Sezonun başındaki beklentilere ilişkin değerlendirmesinde Çolak, Süper Lig'de şampiyonluğun şu anda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçeceğini söyledi. Başlangıçta iki takım üzerinden düşündüğünü ancak Beşiktaş'ın performansıyla adaylar arasına girdiğini belirtti. Açıklamasında Aziz Yıldırım gibi futbola adanmış bir başkanın varlığının etkisine dikkat çekti ve ligin henüz başında olunduğunu, daha çok şeyin değişebileceğini kaydetti.

Trabzonspor özelinde ise Çolak, "Mohamed Salah'ın Türkiye'ye gelmesi önemli" ifadelerini kullandı ve takımın lige iyi başlayamadığını, teknik direktör değişikliğinin bir tepki-etki süreci olduğunu anlattı. Paul Onuachu örneğini vererek gol atamayan oyuncuların ya da forvet bölgesindeki sıkıntıların teknik direktörlere mal edilmesine değindi.

İsmail Kartal'a yönelik eleştiriler:

Fenerbahçe'de futbolcu olduğu dönemde 1,5 yıl İsmail Kartal ile oda arkadaşı olduğunu hatırlatan Çolak, Kartal hakkında net eleştirilerde bulundu. "İsmail Kartal'ı severim ama kendini yenileyememiş, geliştirememiş, dersini çalışmamış" diyerek, göreve yeniden dönmeden önce futbol bilgisini ve yöntemlerini daha da güncellemesi gerektiğini savundu.

Çolak, teknik direktörlerin Türkiye'de başarısızlık durumunda kolayca gönderildiğini, transferlerin kimin sorumluluğuna göre değiştiğini ve bunun hoca aleyhine sonuçlanabildiğini ifade etti. Yıldırım'ın tepkisinin ne kadar süreceği sorusuna değinirken, Kartal ile başarı getirmenin kendisi için zor olduğunu belirtti ve Roma maçındaki beraberlik/mağlubiyet sonrası istifa öngörüsünün gerçekleştiğini söyledi. Ayrıca tribünlerde yaşanan şişe atma gibi olayları "çok çirkin" bulduğunu ekledi.

millî takım, Montella ve santrfor tartışması:

Çolak, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın santrforsuz oyun tercihini eleştirdi: "Dünyada hiçbir teknik direktör santrforsuz oynamıyor ama Montella oynuyor" sözleriyle bu anlayışın hem eksik hem de sürdürülemez olduğunu savundu. Santrforsuz sistemin uzun süre denendiğine dair yorumlara atıfta bulunarak, golü kim atacaktır sorusunu yöneltti ve Galatasaray örneğinde Osimhen'in yokluğunun takımın üretkenliğini etkilediğini belirtti.

Kendi kariyerine dair de konuşan Çolak, futbolculuk yıllarında 284 maça çıktığını ve 254 gol kaydettiğini hatırlatarak, elde ettiği 1 Altın Ayakkabı ve 9 Türkiye Ligi gol krallığı başarılarına dikkat çekti. Bu istatistikleri, Türk futbolunda Aaron benzeri bir forvetin çıkma olasılığını değerlendirirken referans olarak kullandı.

Çolak'ın değerlendirmeleri, hem teknik direktörlerin saha içi tercihleri hem de ligdeki güç dengeleri hakkında tartışma yaratacak türden. Sözleri, özellikle Fenerbahçe camiasında ve milli takım tercihleri bağlamında yakından izlenecek.

SÜPER LİG'DEKİ ŞAMPİYONLUK YARIŞI, YILDIZ GOLCÜLER VE TEKNİK DİREKTÖRLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİ BELİRTEN ÇOLAK, ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.