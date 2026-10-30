Antrenörlük ve sporculuk aynı anda: öğrencileriyle dünya üçüncüsüne ulaştı

Yozgat'tan Ürdün'e: emekle gelen madalya:

Yozgat Sporcu Eğitim Merkezi antrenörlerinden Ahmet Özdemir, Ürdün'de düzenlenen 2026 Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 78 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Kendi yaş grubunda antrenman partneri bulamaması ve aynı zamanda antrenörlük görevini sürdürmesi, elde edilen derecenin arkasındaki en önemli unsurlar olarak öne çıktı.

2000 yılında güreşe başlayan ve Kayseri Şeker, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Kasımpaşa kulüplerinde minder mücadelesi veren Özdemir, 2019'da sporculuk kariyerini sonlandırıp antrenörlüğe geçti. Yozgat'ta genç sporcular yetiştirmeye odaklanan antrenör, 6-10 Ekim tarihlerinde Ürdün'de gerçekleştirilen şampiyonada bayrağı göndere çekmenin gururunu yaşadı.

hazırlık süreci ve çift rollü mücadele:

Özdemir hazırlık sürecini, hem antrenör hem sporcu rolünü aynı anda yürütmenin getirdiği zorluklarla özetliyor. Kendi ifadesiyle partner sıkıntısı yaşaması, antrenman yoğunluğunu ve dinlenme düzenini zorladı; bu nedenle öğrencileriyle birlikte çalışma yolu seçildi. Antrenman salondaki çocuklarla ilgilenip, onlara koçluk yaptıktan sonra kendine özel çalışma zamanları ayırmak zorunda kaldığını belirtti.

Bu çift görev, antrenman planlaması ve enerji yönetimi açısından ekstra yük getirse de sonuçta dünya üçüncülüğü hedeflenen performansa dönüşmüş oldu. Özdemir, bu başarının ardından "İnşallah seneye hedefim şampiyon olmak" diyerek önümüzdeki sezona yönelik net bir hedef koydu ve şampiyonluk sonrası aktif spor yaşamını noktalama planından söz etti.

Yozgat'ta altyapı ve gelecek planları:

Yozgat Sporcu Eğitim Merkezi'nde yalnızca sporcu hazırlamak değil, sürdürülebilir bir başarı kültürü oluşturmak da hedefleniyor. Merkezi temsil eden antrenörler, salonda yoğun bir çalışma temposu olduğunu ve 100’e yakın lisanslı sporcu bulunduğunu aktarıyor. 2025'te merkezden çıkan 3 şampiyon sporcu de yapılan işlemin somut çıktıları arasında sayılıyor.

Antrenörlerden Fatih Canbaş da merkezde yetiştirilen sporcularla hedeflerinin büyük olduğunu vurguladı: "Buradan yeni Rıza Kayaalp’ler, yeni Atakan Yüksel’ler çıkarmaya çalışıyoruz." Özdemir'in veteranlardaki başarısı, genç sporcular için hem moral hem de örnek teşkil ediyor; çocuklar antrenörlerini rol model olarak görüyor.

Özetle, partner bulamama gibi engelleri öğrencileriyle birlikte aşarak hem eğiten hem de mücadele eden bir antrenörün elde ettiği dünya üçüncülüğü, Yozgat'taki güreş ekosisteminin üretkenliğini ve özverisini gösteren bir başarı olarak öne çıkıyor.

YOZGAT SPORCU EĞİTİM MERKEZİ ANTRENÖRLERİNDEN AHMET ÖZDEMİR, ÜRDÜN’DE DÜZENLENEN 2026 VETERANLAR DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA 78 KİLOGRAMDA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLARAK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.-