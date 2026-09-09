AOSB'de sanayicilere Bakü pazarına yatırım fırsatları anlatıldı

toplantı ve ziyaret:

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev ve beraberindeki heyet, bölge sanayicileriyle bir araya geldi. Toplantının başlığı "Azerbaycan’a Yatırım: Teşvikler ve Destek Mekanizmaları" olarak belirlendi ve Azerbaycan’daki yatırım imkanları ile teşvik paketleri sanayicilere detaylı şekilde aktarıldı.

Görüşme sırasında AOSB’nin gelişimi, devam eden yatırımları ve planlanan projeler hakkında heyete bilgi verildi. Programa AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Bölge Müdürü Ersin Akpınar, SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Elshan Asadov, Azerbaycan Ticaret Temsilciliği Başdanışmanı Cavid Abdullayev ile bölge sanayicileri katıldı.

Azerbaycan'da yatırım fırsatları:

Toplantıda Tamerlan Taghiyev sunum yaparak Azerbaycan'ın yatırımcılara sunduğu teşvikleri, destek mekanizmalarını ve sektörel fırsatları anlattı. Sunumda, AOSB’de faaliyet gösteren firmaların Bakü ve çevresindeki pazarlarda değerlendirebilecekleri ortak yatırım ve iş birliği alanlarına vurgu yapıldı. Katılımcılar, enerji, lojistik ve imalat bağlantılı iş modelleri ile kurumsal iş birliklerine yönelik potansiyel adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

SOCAR Türkiye temsilciliğinin de katılımıyla enerji ve petrokimya odaklı iş birliği imkanları değerlendirildi; bunun yanı sıra sanayi firmalarının karşılıklı bilgi paylaşımı ve doğrudan temaslarla Azerbaycan pazarına uyum sağlaması ele alındı.

bölgesel hedefler ve değerlendirme:

Bekir Sütcü toplantıda, iki ülke arasındaki güçlü bağların ekonomik iş birlikleriyle daha ileri taşınmasının önemine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: "Sanayicilerimizin uluslararası pazarlardaki gücünü artırmak, yeni yatırım alanlarına ulaşmalarına katkı sunmak ve bölgemizin küresel ticaret ağlarındaki etkinliğini geliştirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kardeş ülke Azerbaycan’ın sunduğu yatırım imkanları ve teşvik mekanizmalarının sanayicilerimiz açısından önemli fırsatlar barındırdığına inanıyoruz."

Sütcü ayrıca, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağları ticari yatırımlarla daha da ileriye taşımayı ve sanayicilerimize yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz. Karşılıklı bilgi paylaşımını ve doğrudan temasları son derece önemsiyoruz. Bu tür buluşmaların yeni yatırımlara, ortaklıklara ve sürdürülebilir ticari ilişkilere zemin hazırlamasını temenni ediyoruz" sözleriyle beklentilerini paylaştı.

Program, AOSB yönetiminin Tamerlan Taghiyev ve heyetine, ayrıca toplantıya katılan sanayicilere teşekkür etmesiyle sona erdi. Ziyaret, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin üretim ve yatırım alanlarında geliştirilmesine yönelik yeni temaslar için başlangıç niteliği taşıdı.

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE (AOSB), AZERBAYCAN’IN YATIRIM İMKANLARI VE TEŞVİKLERİ SANAYİCİLERE TANITILIRKEN, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARİ VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLDİ.