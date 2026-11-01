Apartman sakinlerinin ihbarı sonrası Melikgazi'de 18 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Olay yeri ve müdahale:
Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde, apartman sakinlerinin önünde hareketsiz bir kişinin olduğu yönündeki ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kimlik ve sağlık durumu:
Yapılan incelemede, kişinin ağır yaralı olduğu tespit edildi. Kimliğinin S.T. (18) olduğu belirlendi ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma:
Genç kadının düşerek yaralanmış olabileceği tahmin edilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yaptı.
MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR GENÇ KADIN, BİNA ÖNÜNDE AĞIR YARALI HALDE BULUNDU.
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