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Apartman sakinlerinin ihbarı sonrası Melikgazi'de 18 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Melikgazi'de Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı'nda bina önünde ağır yaralı bulunan 18 yaşındaki S.T., müdahaleyle Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 13:22

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Apartman sakinlerinin ihbarı sonrası Melikgazi'de 18 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Olay yeri ve müdahale:

Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde, apartman sakinlerinin önünde hareketsiz bir kişinin olduğu yönündeki ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kimlik ve sağlık durumu:

Yapılan incelemede, kişinin ağır yaralı olduğu tespit edildi. Kimliğinin S.T. (18) olduğu belirlendi ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma:

Genç kadının düşerek yaralanmış olabileceği tahmin edilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yaptı.

MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR GENÇ KADIN, BİNA ÖNÜNDE AĞIR YARALI HALDE BULUNDU.

MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR GENÇ KADIN, BİNA ÖNÜNDE AĞIR YARALI HALDE BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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