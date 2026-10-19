Ara Güler'in mirasına Manisa damgası

Ara Güler anısına uluslararası yarışmada Manisa'dan ödül

FOTON Derneği tarafından usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in vefatının 8. yılı anısına düzenlenen "Ara Güler'in İzinde" uluslararası fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışma, usta fotoğrafçının belgesel fotoğrafçılığa bıraktığı mirası yaşatmayı ve bu anlayışı yeni kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

yarışmanın kapsamı ve katılım:

Yarışmaya, 15 Eylül-15 Ekim 2026 tarihleri arasında çekilen karelerle başvuru kabul edildi. Fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılanan etkinliğe toplam 2 bin 164 fotoğraf gönderildi.

jüri değerlendirmesi ve Manisa'nın başarısı:

Alanında uzman 9 kişilik jüri, eserleri teknik ve içerik yönünden titizlikle değerlendirdi; jüri kadrosunda duayen foto muhabiri Coşkun Aral da yer aldı. Yapılan değerlendirme sonunda toplam 30 fotoğraf ödüle layık görüldü. Manisa'da çektiği kareyle yarışmaya katılan İsmail Aybey, dereceye girerek önemli bir başarı elde etti.

Aybey'in ödüllü fotoğrafının, yarışma kapsamında ve Ara Güler anısına düzenlenecek etkinlik ve sergilerde sanatseverlerle buluşturulacağı bildirildi. Bu sonuç, Manisa'dan çıkan üretimin uluslararası platformlarda da karşılık bulduğunu gösterirken, belgesel fotoğrafçılığın yerel hikâyeleri görünür kılma işlevine dikkat çekiyor.

FOTON DERNEĞİ TARAFINDAN USTA FOTOĞRAF SANATÇISI ARA GÜLER’İN VEFATININ 8. YILI ANISINA DÜZENLENEN "ARA GÜLER’İN İZİNDE" ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASINDA SONUÇLAR AÇIKLANDI. YARIŞMAYA MANİSA’DA ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLA KATILAN İSMAİL AYBEY, DERECEYE GİREREK ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE ETTİ.