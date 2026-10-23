Güney Koreli içerik üreticileri Kastamonu'yu Uzak Doğu pazarına taşıyor

Programın hedefi:

Kastamonu'nun uluslararası alanda tanıtılması ve turizm hedef pazarlarının çeşitlendirilmesi amacıyla düzenlenen tanıtım programı, kentin doğal ve kültürel zenginliklerini yeni coğrafyalarda görünür kılmayı amaçlıyor. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Türk Hava Yolları (THY) Ankara ve Kastamonu Bölge Müdürlükleri arasındaki iş birliğiyle hazırlanan girişim, kentin uluslararası bilinirliğini artırmayı hedefliyor.

Saha gezisi ve içerik üretimi:

THY Ankara Plus Projesi kapsamında düzenlenen Destinasyon Tanıştırma Programı çerçevesinde, Güney Koreli sosyal medya içerik üreticileri 22-23 Ekim tarihlerinde Kastamonu'da bir dizi saha ziyareti gerçekleştirecek. Katılımcılar, kentin öne çıkan doğal alanlarını ve kültürel varlıklarını yerinde deneyimleyerek bu gözlemlerini dijital içeriklere dönüştürecekler.

Hedef pazarlarda çeşitlilik ve beklenen etki:

Program ile hedef pazar çeşitliliğinin artırılması; Uzak Doğu'daki potansiyel ziyaretçilere yönelik hedeflenmiş dijital içerikler aracılığıyla Kastamonu'nun turizm potansiyelinin farklı coğrafyalarda görünür kılınması amaçlanıyor. Yerinde deneyimlenen rotaların ve kültürel ögelerin sosyal platformlarda paylaşılmasıyla kentin uluslararası tanınırlığının güçlenmesi ve yeni pazarların harekete geçirilmesi hedefleniyor.

İş birliği modeli ve saha uygulamaları, kısa vadede sosyal medya görünürlüğünü artırmayı, orta vadede ise Uzak Doğu pazarlarından gelen ziyaretçi profillerinde çeşitlenme sağlamayı hedefliyor. Program, bölgenin turizm stratejisinde dijital içerik üretiminin rolünü öne çıkarıyor ve yerel destinasyonların küresel pazarlarda daha rekabetçi olmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

KASTAMONU’NUN ULUSLARARASI ALANDA TANITILMASI VE TURİZM HEDEF PAZARLARININ ÇEŞİTLENDİRİLMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN PROGRAM KAPSAMINDA, GÜNEY KORELİ SOSYAL MEDYA İÇERİK ÜRETİCİLERİ KENTİN DOĞAL VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ UZAK DOĞU PAZARINA TAŞIYOR.