Başkan Tahmazoğlu'ndan 10 kasım mesajı: Atatürk'ü saygıyla anıyoruz

Başkan Tahmazoğlu'ndan 10 kasım mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, ulu önderi rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.

Tahmazoğlu'nun mesajında vurgulananlar:

Mesajında 10 Kasım'ın sadece anma günü olmadığını, aynı zamanda Atatürk'ün ideallerini yaşatma ve Cumhuriyet'in kazanımlarını koruma kararlılığını tazeleme günü olduğunu ifade eden Tahmazoğlu, bu günün genç nesillere milli değerlerin aktarılmasında önemine işaret etti. Başkan, Cumhuriyet'in sosyal, hukuki ve kültürel değerlerinin her koşulda korunmasının gerekliliğini söyledi.

görev ve sorumluluk çağrısı:

Tahmazoğlu, mesajında '10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığımızı göstermemiz gereken bir gündür' ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmanın, milletin çağdaş dünyada saygın bir yer edinmesi için sürdürülecek sürekli bir çalışma gerektirdiğini vurguladı.

Başkan ayrıca, Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitleri rahmet ve şükranla andığını belirterek toplumun ortak hafızasına sahip çıkılmasının önemine dikkat çekti.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU