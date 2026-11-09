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Emeklilere güneydoğu molası: tarih ve eğlence bir arada

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şubesi, Zekeriya Araz öncülüğünde düzenlenen iki günlük Şanlıurfa ve Diyarbakır gezisiyle emeklilere moral, kültür ve eğlence sundu.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Emeklilere güneydoğu molası: tarih ve eğlence bir arada

Erzurumlu emekliler iki günlük kültür yolculuğunda stres attı

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanlığı, üyelerine yönelik düzenlediği iki günlük Güneydoğu Anadolu gezisiyle emeklilere unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. Zorlu yaşam koşulları içinde günlük sıkıntılarla mücadele eden katılımcılar, kısa süreli de olsa sosyalleşme, eğlenme ve yeni yerler keşfetme olanağı buldu.

Gezi rotası ve etkinlikler:

Organizasyonu Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz ve yönetiminin gerçekleştirdiği gezide emekliler ilk olarak Erzurum’dan Şanlıurfa’ya hareket etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen otobüs tahsis ederken, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da desteğini esirgemedi.

Şanlıurfa’da tarihi ve turistik mekânları gezen kafile akşam düzenlenen sıra gecesinde yöresel müzik ve eğlencenin tadını çıkardı. Etkinlikte oluşan renkli görüntüler, katılımcıların hafızalarında kalıcı izler bıraktı. Gezinin ikinci gününde rota Diyarbakır oldu; burada da emekliler kentin tarihi atmosferini ve kültürel zenginliklerini keşfetti.

Araz'ın değerlendirmesi ve organizasyonun önemi:

Gezi sonrası değerlendirme yapan Zekeriya Araz, emeklilerin sosyal hayata katılımını artıracak etkinliklere önem verdiklerini vurguladı. Araz, 'İki gün de olsa üyelerimizin keyifli anlar yaşamasına, günlük hayatın stresinden uzaklaşmasına vesile olduk' diyerek destek veren belediye başkanlarına teşekkür etti.

Organizasyon, yalnızca kısa süreli bir tatil olmanın ötesinde, emeklilere moral ve motivasyon sağladığını ortaya koydu. Zekeriya Araz ve yönetiminin öncülüğünde gerçekleştirilen bu tür gezilerin yaygınlaştırılması hedefleniyor; amaç, imkanlar ölçüsünde emeklilerin hayatına dokunmak ve sosyal yaşamlarını zenginleştirmek olarak öne çıkıyor.

İki günlük programın tamamlanmasının ardından emekliler gece saatlerinde Erzurum’a dönerek organizasyonu sonlandırdı ve yanlarında güzel anılarla evlerine döndü.

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ ERZURUM ŞUBE BAŞKANLIĞI, ÜYELERİNE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ İKİ GÜNLÜK...

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ ERZURUM ŞUBE BAŞKANLIĞI, ÜYELERİNE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ İKİ GÜNLÜK GÜNEYDOĞU ANADOLU GEZİSİYLE EMEKLİLERE UNUTULMAZ BİR HAFTA SONU YAŞATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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