imece usulüyle kurulan 1500 kişilik bereket sofrası goncalı’da buluştu

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Goncalı Mahallesi, bu yıl ilk kez düzenlenen birlik, beraberlik ve bereket yemeğiyle mahalle kültürünü güçlü bir şekilde yaşattı. Mahalle sakinlerinin el birliğiyle hazırladığı etkinlik, gün boyunca yoğun katılımla sürdü ve yaklaşık 1500 kişiyi aynı sofrada bir araya getirdi.

Etkinliğin hazırlanışı ve katılım:

Organizasyon, Goncalı Mahalle Muhtarı Nejlet Cengiz ile Denizli Efeleri ve Yörükleri Derneği Kurucu Başkanı Mustafa Yalıbir öncülüğünde imece usulü gerçekleştirildi. Goncalı Kapalı Pazaryerinde kurulan sofralar, mahalle sakinlerinin maddi ve manevi katkılarıyla hazırlandı. Etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Denizli Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Tütüncü ve çok sayıda davetli katıldı.

Program içeriği ve kültürel öğeler:

Yemeğin menüsünde mahalleye özgü lezzetler öne çıktı; vatandaşlara keşkek, aşure, kuru fasulye ve turşu ikram edildi. İkramların ötesinde program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle manevi bir havaya büründü. Etkinlikte ayrıca semazen gösterisi yapılarak kültürel zenginlikler paylaşıldı ve katılımcılar hem sosyal hem de ruhani bir buluşma yaşadı.

Goncalı sakinleri, yıllardır süregelen yardımlaşma geleneğini bu organizasyonla yeniden vurguladı; pek çok kişi hazırlık ve sunumda gönüllü olarak görev aldı. Kapalı pazaryerinin gün boyu süren hareketliliği, etkinliğin mahalle için taşıdığı önemi gösterdi.

Öncülerin değerlendirmeleri:

Denizli Efeleri ve Yörükleri Derneği Kurucu Başkanı Mustafa Yalıbir etkinliğin mahalle halkının desteğiyle gerçekleştirildiğini vurguladı: "Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz yemeğimiz mahalle sakinlerimizin desteğiyle yapıldı. Gelecek yıllarda da bu etkinliğimizi devam ettireceğiz. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde düzenlediğimiz yemeğimize yoğun katılım oldu. Hayır yemeğimizin düzenlenmesinde büyük katkısı olan mahalle imamlarımız Hüsem Dönmez ve Ömer Uysala, mahalle ihtiyar heyetimize, uzaktan yakından yemeğimize katılan herkese teşekkür ediyorum."

Goncalı Mahalle Muhtarı Nejlet Cengiz ise organizasyonun amacını birlik ve bereketi çoğaltmak olarak açıkladı: "Birlik ve beraberliğimizin devamı, bolluk ve bereket için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Mahalle sakinlerimizin desteğiyle mahallemizde ilk kez 1500 kişilik keşkek, aşure, kuru fasulye ve turştan oluşan menüyle yemek hazırlattık. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz yemeğimizi gelecek yıllarda da gerçekleştirerek geleneksel hale getireceğiz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Allah hayrımızı kabul etsin. Bolluğu bereketi, rahmetini üzerimizden eksiltmesin."

Etkinlik, mahalle sakinlerinin uzun süredir görmediği komşularla bir araya gelmesine vesile olurken, yerel dayanışmanın ve paylaşma kültürünün somut bir örneği olarak kayıtlara geçti. Organizatörler, önümüzdeki yıllarda katılımı artırmayı ve geleneği sürdürmeyi hedefliyor.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNE BAĞLI GONCALI MAHALLESİ’NDE BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN BİRLİK, BERABERLİK VE BEREKET YEMEĞİ, 1500 KİŞİYİ AYNI SOFRADA BULUŞTURDU. MAHALLE SAKİNLERİNİN İMECE USULÜYLE HAZIRLADIĞI ETKİNLİK, PROTOKOL ÜYELERİ VE VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ.