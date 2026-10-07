Araban'da yeni eğitim kampüsü: 32 derslikli okul son rötuşlarda

Araban'da okul inşaatı son aşamaya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Araban ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde geçen yıl yapımına başlanan 32 derslikli ilk ve ortaokul inşaatı son aşamaya geldi.

Projenin kapsamı:

Okul, sosyal ve deprem konutları alanı içinde yer alıyor ve ilçedeki eğitim kapasitesini artırmayı hedefliyor. İnşaatı yürüten firma yetkililerinin verdiği bilgilere göre, tamamlandığında öğrencilere modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamları sunulması amaçlanıyor.

İnceleme ve süreç takibi:

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, inşaat sahasında incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde değerlendirdi ve firma yetkililerinden proje sürecine ilişkin bilgi aldı. Alçık, sürecin yakından takip edileceğini belirtti.

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocukların daha modern ve güvenli eğitim ortamlarına kavuşması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Müdürlük açıklamasında 'Eğitim için el ele, hep birlikte zirveye' ifadesine yer verildi.

GAZİANTEP'İN ARABAN İLÇESİNDE, TOKİ TARAFINDAN İNŞA EDİLEN SOSYAL VE DEPREM KONUTLARI ALANINDA YAPIMI DEVAM EDEN 32 DERSLİKLİ İLK VE ORTAOKULUN İNŞAATINDA SONA GELİNDİ.