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Araban'da yerel yatırım hareketi: Mehmet Kaya İnşaat 48 dairelik projeye başladı

Mehmet Kaya İnşaat, Araban'da 3 bloklu, 48 daire ve 4 dükkânlı 2+1 ile 3,5+1 konut projesinin inşasına başladı. Projenin hedefi yerel barınmaya destek olmak.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Araban'da yerel yatırım hareketi: Mehmet Kaya İnşaat 48 dairelik projeye başladı

Mehmet Kaya İnşaat Araban'da yeni konut projesi başlattı

Mehmet Kaya İnşaat, Gaziantep'in Araban ilçesinde 2+1 ve 3,5+1 tiplerinde dairelerden oluşan yeni bir konut projesinin inşasına başladı. Proje, toplam 3 blokta 48 daire ve 4 dükkânı kapsıyor. Yatırımın amacı, ilçede artan konut ihtiyacına yanıt vermek ve modern yaşam alanları sunmak olarak açıklandı.

projenin dağılımı ve konut tipleri:

Projede iki blokta toplam 32 adet 2+1 daire yer alırken, bir blokta 16 adet 3,5+1 daire inşa edilecek. Ayrıca projeye zemin katlarda hizmet verecek 4 dükkân da dahil edildi. Blokların ve daire tiplerinin yerleşimi, farklı aile yapıları ve yaşam gereksinimleri göz önünde bulundurularak planlandı.

güvenlik, kalite ve yerel bağlılık:

Firma sahibi ve müteahhit Mehmet Kaya, projenin önceliğinin güvenli konut üretimi olduğunu vurguladı. Kaya, çalışmaların güncel inşaat standartları ve güvenlik yönetmelikleri doğrultusunda yürütüleceğini, doğru mühendislik, kaliteli malzeme ve titiz işçilik ile ailelere güvenli yaşam alanları sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaya ayrıca Araban'da doğup büyüdüğünü, ilçeye hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu ve projenin hemşehrilerin barınma ihtiyacına katkı sağlayacağını ifade etti. Firma, projenin kazasız ve sorunsuz şekilde tamamlanarak daire ve dükkânların sahiplerine teslim edilmesini amaçlıyor ve yatırımın Araban ile ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN MEHMET KAYA İNŞAAT, 2+1 VE 3,5+1 DAİRELERDEN...

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN MEHMET KAYA İNŞAAT, 2+1 VE 3,5+1 DAİRELERDEN OLUŞAN YENİ KONUT PROJESİNİN İNŞASINA BAŞLADI. TOPLAM 3 BLOKTAN OLUŞACAK PROJEDE 48 DAİRE VE 4 DÜKKÂN YER ALACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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