Aras Kargo eczacıbaşı deplasmanında dörtlü final için sahada

Aras Kargo, 2027 Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde yarın deplasmanda Eczacıbaşı ile kozlarını paylaşacak. Kupada eleme usulündeki bu randevu, kazanan ekip için Dörtlü Final kapısını aralayacak kritik bir mücadele niteliği taşıyor.

maç bilgileri:

Karşılaşma Eczacıbaşı Spor Kulübü Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı yönetecek hakem ikilisi olarak Erdal Akıncı ve Orhan Sakın açıklandı ve kazanan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

önceki randevu ve Aras Kargo'nun hedefi:

Sultanlar Ligi'nde daha önce oynanan lig maçında Aras Kargo, Eczacıbaşı'na deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu. İzmir temsilcisi bu kez kupada rakibini yenerek bir üst tura çıkmayı ve turnuvada iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

ARAS KARGO, 2027 KADINLAR KUPA VOLEY ÇEYREK FİNALİNDE YARIN DEPLASMANDA ECZACIBAŞI İLE DÖRTLÜ FİNAL’E YÜKSELMEK İÇİN MÜCADELE EDECEK.