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Aras Kargo ticari yapılanmasını Ramazan Altınay'la güçlendiriyor

Aras Kargo, 1 Ekim 2026'da ticari fonksiyonlarını tek liderlik altında topladı; Ramazan Altınay satış, uluslararası ilişkiler ve stratejiye liderlik edecek.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Berk Doğan

Aras Kargo ticari yapılanmasını Ramazan Altınay'la güçlendiriyor

atama ve yeni görevler:

Aras Kargo, ticari odağını güçlendirmek ve stratejik hedeflerin hayata geçirilmesini hızlandırmak amacıyla ticari fonksiyonlarını tek bir liderlik altında topladı. 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla şirketin yeni Ticari İşler Başkanı olarak göreve başlayan Ramazan Altınay, satış, uluslararası ilişkiler ile strateji ve iş geliştirme fonksiyonlarına liderlik edecek.

Aynı zamanda Ramazan Altınay, Aras Kargo Yönetim Kurulu Üyeliğine de atandı ve Aras Global Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı görevine devam ediyor. Bu düzenleme, şirketin ticari karar alma süreçlerini merkezileştirerek hız ve koordinasyonu artırmayı hedefliyor.

yönetim yapısında düzenlemeler:

Yeni yapılanma kapsamında şirketin üst yönetim yapısı da yeniden şekilleniyor. İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barbara Hagen, Operasyonel İşler Başkanı (COO) Andreas Thöni ve Ticari İşler Başkanı (CCO) Ramazan Altınay olmak üzere üç isimden oluşan bir Strateji Komitesi kuruluyor. Bu komite, başkan yardımcıları ile birlikte şirketin İcra Kurulu'nu oluşturacak.

Bu yapı, operasyonel ve ticari kararların birbirini tamamlayacak şekilde alınmasını amaçlıyor. Şirket, böylece hem iç pazarda rekabet avantajını korumayı hem de global pazarlardaki büyüme hedeflerini hızlandırmayı planlıyor.

Ramazan Altınay'ın vizyonu:

Ramazan Altınay yeni görevine ilişkin yaptığı değerlendirmede, şirketin güçlü ticari birikimini tek çatı altında toplamanın kendisi için önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Altınay, "Şirketin güçlü ticari birikimini, satış, uluslararası ilişkiler ve strateji fonksiyonlarımızı tek bir çatı altında buluşturarak ileriye taşımak benim için heyecan verici bir sorumluluk. Amacımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarını bütüncül bir bakışla okuyarak büyüme hedeflerimize daha hızlı ulaşmak ve şirketimizin sektördeki konumunu her alanda daha da güçlendirmek." ifadelerini kullandı.

Altınay ayrıca Avusturya Postanesi ile mevcut sinerjiyi güçlendirip, Aras Global üzerinden Türkiye sınırlarının ötesinde yeni iş fırsatları oluşturmayı ve ticari yol haritasını kararlılıkla uygulamayı hedeflediklerini belirtti. Yeni yapılanmanın, Aras Kargo'nun yenilikçi konumunu sektör içinde daha da pekiştirmesi bekleniyor.

Şirketin bu ataması ve organizasyonel değişiklikleri, hem kurumsal stratejinin hızlandırılması hem de uluslararası büyüme planlarının koordinasyonunu artırma amacı taşıyor. Önümüzdeki dönemde ticari ve operasyonel ekibin ortak çalışması, Aras Kargo'nun pazardaki etkinliğini belirleyecek başlıca faktörler arasında olacak.

RAMAZAN ALTINAY, ARAS KARGO&#039;NUN TİCARİ İŞLER BAŞKANI OLARAK ATANDI

RAMAZAN ALTINAY, ARAS KARGO'NUN TİCARİ İŞLER BAŞKANI OLARAK ATANDI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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