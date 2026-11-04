Şirketlerin gözden kaçırdığı SGK teşvikleri dijital olarak hesaplanıyor

Kolay İK'dan şirketlerin kullanılmayan teşviklerini ortaya çıkaran çözüm

İstihdam desteklerinden sigorta primi indirimlerine kadar çeşitli SGK teşvikleri, şirketlerin maliyetlerini azaltma potansiyeli taşıyor. Ancak teşviklerin koşulları, mevzuattaki değişiklikler ve çalışanların statülerine göre farklılık göstermesi, bu hakların takibini zorlaştırıyor. İnsan kaynakları platformu Kolay İK, bu boşluğu kapatmak amacıyla Teşvik adlı bir uygulama geliştirdi.

Uygulama, her çalışan için hangi teşviklerin geçerli olduğunu hesaplıyor ve şirketin SGK'ya bildirdiği tutarlarla karşılaştırma yaparak kullanılmayan destekleri tespit ediyor. Böylece işverenler, hak ettikleri halde yararlanmadıkları teşvikleri ve bunların tutarlarını görebiliyor; aynı zamanda birden fazla teşvike uygun çalışanlar için daha avantajlı kombinasyonlar belirlenebiliyor.

Nasıl çalışıyor:

Teşvik uygulaması, güncel SGK bildirimlerini temel alarak hem cari dönemi hem de geçmiş dönemleri inceliyor. Çalışan bazlı hesaplama ile; kadın ve genç istihdamına ilişkin destekler, asgari ücret desteği ve sigorta primi indirimleri gibi farklı kalemler ayrı ayrı değerlendiriliyor. Yazılım, şirketin bildirimleriyle otomatik karşılaştırma yapıp eksik kalan uygulamaları raporluyor ve işe alınması planlanan adaylar için hangi teşviklerden yararlanılabileceğini önceden gösteriyor.

Uygulama ayrıca çalışanların istirahat ve iş kazası raporlarına ilişkin e-vizite işlemlerini kapsıyor ve işverenin belirlediği kurallara göre onay süreçlerinin yürütülmesini sağlıyor; bu sayede hem teşvik takibi hem de rapor onay akışı tek bir platformda bütünleşiyor.

İşverenlere sağladığı avantajlar:

Kolay İK CEO'su Çağlar Yalı, uygulamanın amaçlarını şöyle özetliyor: "Şirketlerin sürdürülebilirliği ve büyüme hedefleri için kaynakların verimli kullanımı büyük önem taşıyor. Devletin istihdamdan Ar-Ge’ye kadar farklı alanlarda sunduğu teşvikler de işletmelere bu açıdan önemli fırsatlar sunuyor. Ancak şirketler kimi zaman yararlanabilecekleri teşviklerin tamamını değerlendiremiyor. Çalışan sayısı yüksek ve personel hareketliliği fazla olan şirketlerde teşviklerin takibi karmaşıklaşırken küçük işletmelerde ise bu alanda uzmanlaşmış ekiplerin bulunmaması mevcut fırsatların gözden kaçmasına neden olabiliyor. Biz bunu, şirketlerin masada bıraktığı para olarak görüyoruz. Teşvik uygulamasını da bu anlayışla geliştirdik. Şirketlerin hangi SGK teşviklerinden yararlanabileceklerini çalışan bazında hesaplıyor, farklı seçenekleri karşılaştırıyor ve gözden kaçan mali avantajları belirliyoruz. Amacımız, teşvik yönetimini insan kaynakları ve finans süreçlerinin doğal bir parçası haline getirerek şirketlerin hak ettikleri desteklerden en yüksek düzeyde yararlanmalarını sağlamak" dedi.

Uygulamanın şirketlere sağladığı en somut kazanım, gözden kaçan desteklerin görünür hale gelmesi ve bu desteklerin işletme bütçesine dönüşebilmesidir. Hem büyük ölçekli işletmelerin karmaşık personel akışında hem de küçük işletmelerin sınırlı kaynaklarla yönetiminde, teşviklerin sistematik takibi önemli bir maliyet avantajı sunuyor.

Kolay İK'nın geliştirdiği bu çözüm, işverenlerin hak ettikleri SGK teşviklerini en doğru biçimde tespit etmeye, geçmiş dönemlerde kaçırılan fırsatları hesaplamaya ve personel süreçleriyle entegre bir şekilde yönetmeye odaklanıyor.

KOLAY İK CEO’SU ÇAĞLAR YALI