Silopi'de öğrencilere ağız sağlığı desteği: Kızılay'dan diş bakım seti

ziyaretin ayrıntıları:

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Şehr-i Nuh Anadolu Lisesi eğitim ve sağlık odağıyla değerlendirildi. Silopi İlçe Kaymakamı Çağlar Partal okulu ziyaret ederek sınıfları gezdi ve okul yönetiminden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ile Türk Kızılay Silopi Temsilcisi Mehmet Adan ve Kızılay gönüllüleri de yer aldı.

kızılay’ın dağıtımı ve amacı:

Kızılay ekipleri, öğrencilere diş fırçası ve diş macunu dağıttı. Dağıtımın amacı, ağız ve diş sağlığının korunması ve düzenli diş fırçalama alışkanlığının küçük yaştan itibaren kazandırılması olarak açıklandı. Öğrenciler bu jesti memnuniyetle karşıladı; etkinlik, sağlık bilincinin okul ortamında güçlendirilmesine katkı sağladı.

eğitim ortamı ve geri bildirim:

Kaymakam Partal, ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarına ilişkin görüşlerini dinledi ve onlara derslerinde başarılar diledi. Okul idarecileriyle yapılan görüşmede, yürütülen projeler, ders programları ve okulun genel durumu ele alındı. Partal, gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yaparken, eğitim ortamlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Ziyaret, yerel yönetim ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hem eğitim kalitesinin izlenmesi hem de öğrenci sağlığının desteklenmesi açısından örnek bir uygulama olarak değerlendirildi. Kızılay’ın küçük yaşlarda kazanılması hedeflenen hijyen alışkanlıklarına verdiği destek, okul düzeyinde farkındalığın artmasına katkı sağladı.

SİLOPİ KAYMAKAMI ÇAĞLAR PARTAL, ŞEHR-İ NUH ANADOLU LİSESİNİ ZİYARET EDEREK EĞİTİM ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ. ZİYARETE EŞLİK EDEN KIZILAY EKİPLERİ İSE ÖĞRENCİLERE DİŞ FIRÇASI VE DİŞ MACUNU DAĞITARAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURDU.