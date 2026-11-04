Dolar 50,0193 +0,08%
Euro 56,2935 +0,65%
Bist 11.545,33 +4,73%
Altın Gram 6.516,25 +2,83%
EUR/USD 1,1251 +0,53%
Brent Petrol 102,14 -1,41%
--°

Silopi'de öğrencilere ağız sağlığı desteği: Kızılay'dan diş bakım seti

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Şehr-i Nuh Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek eğitim koşullarını değerlendirdi; Kızılay gönüllüleri öğrencilere diş bakım seti dağıttı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Silopi'de öğrencilere ağız sağlığı desteği: Kızılay'dan diş bakım seti

ziyaretin ayrıntıları:

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Şehr-i Nuh Anadolu Lisesi eğitim ve sağlık odağıyla değerlendirildi. Silopi İlçe Kaymakamı Çağlar Partal okulu ziyaret ederek sınıfları gezdi ve okul yönetiminden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ile Türk Kızılay Silopi Temsilcisi Mehmet Adan ve Kızılay gönüllüleri de yer aldı.

kızılay’ın dağıtımı ve amacı:

Kızılay ekipleri, öğrencilere diş fırçası ve diş macunu dağıttı. Dağıtımın amacı, ağız ve diş sağlığının korunması ve düzenli diş fırçalama alışkanlığının küçük yaştan itibaren kazandırılması olarak açıklandı. Öğrenciler bu jesti memnuniyetle karşıladı; etkinlik, sağlık bilincinin okul ortamında güçlendirilmesine katkı sağladı.

eğitim ortamı ve geri bildirim:

Kaymakam Partal, ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarına ilişkin görüşlerini dinledi ve onlara derslerinde başarılar diledi. Okul idarecileriyle yapılan görüşmede, yürütülen projeler, ders programları ve okulun genel durumu ele alındı. Partal, gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yaparken, eğitim ortamlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Ziyaret, yerel yönetim ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hem eğitim kalitesinin izlenmesi hem de öğrenci sağlığının desteklenmesi açısından örnek bir uygulama olarak değerlendirildi. Kızılay’ın küçük yaşlarda kazanılması hedeflenen hijyen alışkanlıklarına verdiği destek, okul düzeyinde farkındalığın artmasına katkı sağladı.

SİLOPİ KAYMAKAMI ÇAĞLAR PARTAL, ŞEHR-İ NUH ANADOLU LİSESİNİ ZİYARET EDEREK EĞİTİM ÇALIŞMALARINI...

SİLOPİ KAYMAKAMI ÇAĞLAR PARTAL, ŞEHR-İ NUH ANADOLU LİSESİNİ ZİYARET EDEREK EĞİTİM ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ. ZİYARETE EŞLİK EDEN KIZILAY EKİPLERİ İSE ÖĞRENCİLERE DİŞ FIRÇASI VE DİŞ MACUNU DAĞITARAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Andırınlı gençler Ahlat'ta medeniyet ve tarih yolculuğuna çıktı
images

BUÜ yeni sanat galerisinde ruha şifa veren hüsn-ü hat sergisine kapılarını açtı
images

Hisarcık'ta ezan üslubu güçlendiriliyor: din görevlilerine özel kurs
images

Çocuklara trafik bilinci Hakkari'de uygulamalı eğitimle güçlendirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gürsu'da Kızılay ile belediyeden ortak Gönül Dostu Yaşam Merkezi

Gri suyla yılda 400 bin metreküp tasarruf hedefleyen ortak geri kazanım tesisi açıldı

Zonguldak'ta eğitimde süreç ve okul güvenliğine odaklanan değerlendirme toplantısı

Dağlar yarılıyor: sınır köylerine dönüşe yol açılıyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı