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Archie Brown'dan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi golü

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldı; 48. dakikada Archie Brown takımın bu sezonki Şampiyonlar Ligi golünü attı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 21:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Archie Brown'dan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi golü

Archie Brown'dan sezonun ilk Şampiyonlar Ligi golü

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde İtalyan ekibi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin maçtaki tek golünü sahaya 11'de başlayan Archie Brown kaydetti.

maç ve gol anı:

Karşılaşmanın 48. dakikasında gelişen atakta, Greenwood'un pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Archie Brown, aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi. Mücadele 1-1 sona erdi.

brown'un sezon performansı:

Archie Brown, takımın 18 yıl sonra yeniden Devler Ligi'nde yer almasına katkı sağlamış isimlerden biri; play-off rövanşında Lyon'a karşı da gol atmıştı. 24 yaşındaki sol bek bu sezon Avrupa kupalarında 5, ligde 3 olmak üzere toplam 8. maçta görev aldı ve söz konusu maçta ilk 11'de yer aldı.

FENERBAHÇE’NİN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEKİ İLK GOLÜNÜ ARCHİE BROWN KAYDETTİ.

FENERBAHÇE’NİN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEKİ İLK GOLÜNÜ ARCHİE BROWN KAYDETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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