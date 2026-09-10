Archie Brown'dan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi golü

Archie Brown'dan sezonun ilk Şampiyonlar Ligi golü

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde İtalyan ekibi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin maçtaki tek golünü sahaya 11'de başlayan Archie Brown kaydetti.

maç ve gol anı:

Karşılaşmanın 48. dakikasında gelişen atakta, Greenwood'un pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Archie Brown, aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi. Mücadele 1-1 sona erdi.

brown'un sezon performansı:

Archie Brown, takımın 18 yıl sonra yeniden Devler Ligi'nde yer almasına katkı sağlamış isimlerden biri; play-off rövanşında Lyon'a karşı da gol atmıştı. 24 yaşındaki sol bek bu sezon Avrupa kupalarında 5, ligde 3 olmak üzere toplam 8. maçta görev aldı ve söz konusu maçta ilk 11'de yer aldı.

FENERBAHÇE’NİN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEKİ İLK GOLÜNÜ ARCHİE BROWN KAYDETTİ.