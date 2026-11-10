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Kars'ta atıksu altyapısına yönelik kapsamlı saha denetimi yapıldı

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü heyeti, 'Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri İkmali' projesinde kollektör hattı ve imalatları yerinde denetledi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars'ta atıksu altyapısına yönelik kapsamlı saha denetimi yapıldı

Saha denetimi ve katılımcılar:

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yürütülen incelemeye, Bölge Müdürü Serdar Kotan, Bölge Müdür Yardımcısı Sefa Doğrukan, 241. Şube Müdürü Ömer Faruk Avcı ile ilgili teknik personel ve yüklenici firma yetkilileri katıldı. Heyet, proje alanlarını adım adım gezerek yürütülen imalatlar ve saha uygulamalarına ilişkin doğrudan bilgi aldı.

İmalatların sahadaki değerlendirmesi:

Denetim sırasında öncelik, özellikle kollektör hattı yapım çalışmalarının sürdüğü bölgelerdeki uygulamalara verildi. Heyet, saha ekiplerinden çalışmaların mevcut durumu, uygulama aşamaları ve teknik detaylar hakkında bilgi aldı; imalatların proje dokümanlarına ve teknik standartlara uygunluğu kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Projenin hedefleri ve beklenen katkılar:

'Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri İkmali' projesi, kentin atıksu toplama ve arıtma kapasitesini güçlendirerek çevre kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kars’ın atıksu yönetiminde etkinliğin artması ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi hedefleniyor. Denetimlerin, imalat kalitesinin korunması ve projenin planlanan teknik şartlara uygun ilerlemesine katkı sağlaması bekleniyor.

KARS’IN ATIKSU ALTYAPISINDA SAHA DENETİMİ YAPILDI(KARS-İHA)

KARS’IN ATIKSU ALTYAPISINDA SAHA DENETİMİ YAPILDI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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