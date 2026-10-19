Ardahan’da bal hasadının ardından kış hazırlıkları başladı

Hasat tamamlandı, sonbahar bakımı başladı

Ardahan’da ilkbahar ve yaz boyunca üretilen balın sağımı tamamlandı; soğuyan havalarla birlikte arılar kovanlara kapandı ve arıcılar yeni sezon öncesi kış hazırlıklarına başladı. Peteklerden alınan balın ardından kovanda bırakılan miktar arıların kışı geçirmesi için temel besini oluşturuyor. Arıcılar aynı zamanda ilaç takviyesi ve hastalık mücadelesine ağırlık veriyor.

Kış hazırlıkları ve uygulanan yöntemler:

Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, iyi bir sonbahar bakımı ve doğru kışlatmanın sezona kuvvetli başlamada belirleyici olduğunu vurguladı. Evliyaoğlu, arılı kovanların bakımı, kışlık yiyecek kontrolü ve arı hastalıkları ile mücadelenin başladığını belirtti. Arıcıların bir kısmı kovanlarını kışlatmak üzere Artvin iline götürecek; bazıları kovanları dışarıda, kar altında kışlatırken, diğerleri kapalı alanlarda kışlatma yapmayı tercih ediyor. Bu çalışmaların amacı, ilkbahara en güçlü şekilde çıkmak olarak açıklandı.

Verim, kovan sayısı ve beklentiler:

Evliyaoğlu, 2026 veriminin önceki yıla göre düştüğünü belirterek kovan başına ortalama 5 kilo bal alındığını ifade etti. Elimizdeki 40 bin kovan ile bu yıl yaklaşık 200 ton bal elde edildiği aktarıldı. Arıcılar 2027 sezonu için bol ürün ve sağlıklı koloniler hedefliyor.

Başkan ayrıca geçen yıllarda ciddi zarar veren arı kuşu tehdidinin bu sezonda gözle görülür oranda azaldığını, şu ana kadar ciddi bir şikâyet alınmadığını söyledi. Arıcıların kış dönemi boyunca ilaç ve bakım uygulamalarını aksatmamaları, ihmalin tüm yılın verimini etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu.

Sonuç olarak Ardahanlı arıcıların önceliği, hasadın hemen ardından başlayan sonbahar bakımları ile arıları güçlü ve sağlıklı tutarak 2027 sezonuna hazırlanmaktır.

ARDAHAN'DA ARICILAR TAMAMLANAN HASAT VE SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE YENİ SEZON İÇİN KIŞ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.