Ardahan belediye başkanı Faruk Demir'den 24 Kasım mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda öğretmenlerin toplumdaki yerini ve değerini vurguladı. Mesajında, öğretmenlerin çocukları sevgi, sabır ve özveriyle yetiştirdiklerini belirterek kutlama dileklerini iletti.

Atatürk'ün sözünün önemi:

Başkan Demir, mesajında Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" sözünden aldığı ilhamı ön plana çıkardı. Bu sözün, eğitimcilerin rolünü ve geleceğe yönelik sorumluluklarını hatırlattığını ifade etti.

Belediyenin eğitim desteği ve anma:

Mesajında Ardahan Belediyesi olarak eğitimin ve öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Demir, okullara ve çocuklara destek verme taahhüdünü yineledi. Ayrıca görev başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden öğretmenler rahmet ve minnetle anıldı.

Başkan Demir, emekli ve görevdeki tüm eğitim camiasına sağlık, mutluluk ve başarı temennisinde bulunarak, toplumun aydınlık yarınları için öğretmenlerin katkısının her türlü takdirin üzerinde olduğunu kaydetti.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yapılan bu açıklama, yerel yönetimin eğitime verdiği önemi ve öğretmenlere yönelik saygı ve desteğin altını çiziyor.

BAŞKAN DEMİR'DEN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)