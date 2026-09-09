Ardahan'da eğitim hedefleri konuşuldu: Yamlı başkanlığında değerlendirme toplantısı

Toplantının gündemi:

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısında 2026-2027 eğitim‑öğretim yılının öncelikli hedefleri detaylı şekilde ele alındı. Toplantıda, il genelindeki eğitim göstergeleri ile 2026 LGS ve YKS sonuçları incelenerek öğrencilerin akademik başarılarının yükseltilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Hedefler ve öncelikli konular:

Görüşmelerde, eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi, orta ve uzun vadeli başarı artışını sağlayacak tedbirlerin planlanması ve uygulama süreçlerinin izlenmesi ön plana çıktı. Katılımcılar, başarıyı artırmaya dönük akademik takip, rehberlik ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği üzerinde durdu.

Katılımcılar ve mesajlar:

Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Sert, İl Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya, şube müdürleri ve merkeze bağlı eğitim kurumlarının müdürleri katıldı. Vali Yamlı, öğrencilerin geleceğine katkı sunacak her türlü çalışmanın kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak yeni eğitim‑öğretim yılının hayırlı olmasını diledi ve öğretmen ile öğrencilere başarılı bir dönem temennisinde bulundu.

VALİ YAMLI BAŞKANLIĞINDA, EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLERİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)