Dolar 48,4713 +0,03%
Euro 56,4510 +0,22%
Bist 14.390,10 -0,11%
Altın Gram 6.935,14 +0,25%
EUR/USD 1,1641 +0,10%
Brent Petrol 99,69 +1,81%
--°

Velilere yönelik Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi okul-aile-öğretmen bağını güçlendiriyor

Bilecik'te Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen veli eğitiminde aile-okul-öğretmen iş birliğinin önemi ve çocuk gelişimine destek hedefleri vurgulandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Velilere yönelik Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi okul-aile-öğretmen bağını güçlendiriyor

Bilecik'te veli eğitimi başladı

Bilecik’te, öğretim yılı başında başlatılan veli eğitimlerinin ilki Atatürk İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Program, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde velilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık oluşturma amacı taşıdı.

Eğitimin içeriği:

Uzman Klinik Psikolog Özkan Şenol tarafından yürütülen oturumda çocukların gelişimi ve eğitim sürecine ilişkin temel bilgiler ele alındı. Katılımcılara, evde ve okulda uygulanabilecek iletişim yöntemleri, öğrenme süreçlerinin desteklenmesi ve davranış yönetimi gibi pratik öneriler sunuldu.

Toplantıya velilerle birlikte öğretmenler de katılarak okul ve aile arasındaki doğrudan diyaloğun güçlendirilmesine katkı sağladı. Program, yıl boyunca planlanacak veli eğitimlerinin ilk halkası olarak tanımlandı.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Programa katılan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, ailelerin ve öğretmenlerin ortak çalışmasının çocukların başarı ve iyi oluşu için hayati olduğunu vurguladı. Şimşek, çocukların eğitim yolculuğunda aile ve öğretmen iş birliğinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda ailelerimizin ve öğretmenlerimizin iş birliği büyük önem taşıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmalarla çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerini de desteklemeyi hedefliyoruz.

Yetkililer, benzer oturumların devam edeceğini belirterek velilerin eğitim süreçlerine aktif katılımını teşvik etme hedefini yineledi. Eğitimler, hem bilgi aktarımı hem de aile-okul-öğretmen bağlarının sürdürülebilir kılınması açısından planlı şekilde sürdürülecek.

BİLECİK’TE VELİLERE TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ EĞİTİMİ VERİLDİ

BİLECİK’TE VELİLERE TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okul öncesi eğitimde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle uygulama ve farkındalık ça...
images

Öğretmenler omuz omuza kamelyayı 200 metre taşıdı
images

Uyum haftası Eskişehir'de sürüyor
images

Mersin'de MERCEK merkezleriyle ücretsiz İngilizceye yoğun talep

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Savaş gölgesinde turizm: İranlı ziyaretçiler Van'ı keşfediyor

İdil Biret'in mirası müzikle buluşuyor: yedinci festival Datça, Bodrum ve Menteşe'de

Kayserispor'a PFDK'dan çok sayıda para ve hak mahrumiyeti cezası

Darende'de altyapı ve kültür yatırımları sahada değerlendirildi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali