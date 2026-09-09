Velilere yönelik Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi okul-aile-öğretmen bağını güçlendiriyor

Bilecik'te veli eğitimi başladı

Bilecik’te, öğretim yılı başında başlatılan veli eğitimlerinin ilki Atatürk İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Program, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde velilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık oluşturma amacı taşıdı.

Eğitimin içeriği:

Uzman Klinik Psikolog Özkan Şenol tarafından yürütülen oturumda çocukların gelişimi ve eğitim sürecine ilişkin temel bilgiler ele alındı. Katılımcılara, evde ve okulda uygulanabilecek iletişim yöntemleri, öğrenme süreçlerinin desteklenmesi ve davranış yönetimi gibi pratik öneriler sunuldu.

Toplantıya velilerle birlikte öğretmenler de katılarak okul ve aile arasındaki doğrudan diyaloğun güçlendirilmesine katkı sağladı. Program, yıl boyunca planlanacak veli eğitimlerinin ilk halkası olarak tanımlandı.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Programa katılan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, ailelerin ve öğretmenlerin ortak çalışmasının çocukların başarı ve iyi oluşu için hayati olduğunu vurguladı. Şimşek, çocukların eğitim yolculuğunda aile ve öğretmen iş birliğinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda ailelerimizin ve öğretmenlerimizin iş birliği büyük önem taşıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmalarla çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerini de desteklemeyi hedefliyoruz.

Yetkililer, benzer oturumların devam edeceğini belirterek velilerin eğitim süreçlerine aktif katılımını teşvik etme hedefini yineledi. Eğitimler, hem bilgi aktarımı hem de aile-okul-öğretmen bağlarının sürdürülebilir kılınması açısından planlı şekilde sürdürülecek.

BİLECİK’TE VELİLERE TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ EĞİTİMİ VERİLDİ