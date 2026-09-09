Kütahya'da ar-ge ve strateji birimleri yeni eğitim yılına hazırlanıyor

Toplantı hakkında:

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, il genelinde Strateji Geliştirme Birimlerinden sorumlu şube müdürleri ile özel bürolarda görev yapan öğretmenler katıldı. Toplantı Kütahya Öğretmenevi'nde düzenlendi ve eğitim çalışmalarının mevcut durumu ayrıntılı biçimde ele alındı.

Gündem ve planlanan faaliyetler:

Toplantıda yürütülen uygulamalar değerlendirildi ve 2026-2027 eğitim öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler masaya yatırıldı. Katılımcılar, planlama sürecinde önceliklerin belirlenmesi ve kaynak kullanımının etkinleştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Koordinasyon ve beklenen sonuçlar:

Vurgulanan ana hedefler arasında il ve ilçe düzeyindeki çalışmaların koordinasyon içinde sürdürülmesi ve birimler arası iş birliğinin güçlendirilmesi yer aldı. Toplantının, uygulama süreçlerinin daha etkin yürütülmesine ve yeni eğitim öğretim yılına daha planlı bir geçiş sağlanmasına katkı sunması bekleniyor.

KÜTAHYA’DA AR-GE VE STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİ DEĞERLENDİRİLDİ