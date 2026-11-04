Ardahan'da halkın yeni nefes alanı: millet bahçesi yenileniyor

yenileme çalışmaları sürüyor:

Ardahan Belediyesi, kent merkezindeki Millet Bahçesini daha modern, konforlu ve yeşil bir yaşam alanı haline getirmek için kapsamlı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, parkın mevcut düzenini koruyup geliştirirken aynı zamanda estetik ve kullanışlılığı ön planda tutan uygulamalar gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve yeşil dokunun iyileştirilmesi gibi düzenlemeler yapılıyor. Belediye yetkilileri, proje tamamlandığında alanın hem ailelerin birlikte vakit geçirebileceği hem de çocukların güvenli biçimde oynayabileceği bir mekân olarak öne çıkacağını belirtiyor.

hedef: sosyal hayatın canlanması

Yenileme projesinin hedefleri arasında parkın ilçenin sosyal yaşamına katkı sunması ve vatandaşların uğrak noktalarından biri haline gelmesi bulunuyor. Güvenlik, erişilebilirlik ve estetik unsurları dikkate alınarak planlanan düzenlemelerle Millet Bahçesi’nin kullanım oranının artması amaçlanıyor.

Yetkililer, çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve projenin tamamlanmasının ardından Millet Bahçesi’nin daha çağdaş bir görünüm kazanacağını ifade ediyor. Vatandaşların ihtiyaçları gözetilerek yürütülen yenileme çalışmaları, bölgenin yaşam kalitesine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Ardahan'da Millet Bahçesi yenileniyor