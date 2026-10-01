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Ardahan'da hizmet hızlanıyor: kurumlar tasarruf ve güvenliğe odaklandı

Ardahan'da il idare şube başkanları, kamu hizmetlerinde etkinlik, tasarruf tedbirleri, koordinasyon, yatırımlar ve kış güvenliği konularını görüştü.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 08:52

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Ardahan'da hizmet hızlanıyor: kurumlar tasarruf ve güvenliğe odaklandı

İl idare şube başkanları toplantısı yapıldı

Ardahan'da, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının temel hedefi, kurumlar arası iş birliğini güçlendirerek kent genelinde yürütülen çalışmaların daha verimli hale getirilmesi olarak açıklandı.

Toplantıda öne çıkan düzenlemeler:

Gündemde, kamu kurumlarına ait araçların özel işlerde ve gereksiz yere kullanılmaması, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uyulması ve kurum amirleri ile personelin mesai saatlerine riayet etmesi konuları ön plana çıktı. Ayrıca kılık ve kıyafet konusuna özen gösterilmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının iş ve işlemlerinin koordinasyon içerisinde yürütülmesinin önemine vurgu yapıldı. Toplantıda denetimlerin artırılması ve vatandaşlara en iyi hizmetin sunulması hedefi de tekrarlandı.

Yatırımlar, sezon planlaması ve kış tedbirleri:

Devam eden genel ve özel bütçeli yatırımların yakından takip edilmesi kararı alınırken, yaz mevsiminin kısa olması nedeniyle işlerin planlanması ve ihale süreçlerinin inşaat sezonu başlamadan tamamlanması gerektiği belirtildi. Kış şartlarında trafik güvenliği için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması ve okullarda öğrenci ile personelin güvenliğine yönelik tedbirlerin alınmasının öncelikli olduğu kaydedildi.

Toplantı sonucunda alınan kararların hayata geçirilmesi için ilgili kurumlara gerekli talimatların iletildiği ve uygulamaların düzenli olarak değerlendirileceği ifade edildi.

ARDAHAN&#039;DA İL İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. (OLGUN...

ARDAHAN'DA İL İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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