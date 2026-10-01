Ardahan'da sabah sağanakları cadde ve sokakları suya boğdu

Ardahan'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Ardahan'da meteorolojik uyarıların ardından sabah saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Etkinin yüksek olduğu bölgelerde vatandaşlar korunmak için kapalı alanlara yönelirken, bazı güzergahlarda yaya ve araç trafiğinde aksamalar kaydedildi.

etkiler ve gözlemler:

Yoğun yağış nedeniyle yolların bazı kesimlerinde su birikintileri oluştu; bu durum sürücülerin ve yayaların hareketini zorlaştırdı. Yağışın şiddetine bağlı olarak trafikte zaman zaman yoğunluk oluştu ve şehir içi ulaşımda gecikmeler yaşandı. Vatandaşlar, özellikle düşük kotlu bölgelerde biriken suya dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

yetkililerin uyarıları ve alınan önlemler:

Yetkililer, sürücüleri yağış sırasında hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini artırmaları ve su birikintilerinin bulunduğu yollarda dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı. Ayrıca meteorolojik uyarılar doğrultusunda ani su taşkınlarına karşı tedbirli olunması ve mümkünse zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması istendi.

Kentteki ilgili birimler, olası taşkın ve su birikintilerine müdahale için teyakkuzda bulunuyor; vatandaşların duyuruları takip etmesi ve yetkililerin yönlendirmelerine uyması öneriliyor.

ARDAHAN'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.