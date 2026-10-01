Dolar 49,0038 -0,02%
Euro 55,5632 +0,03%
Bist 12.201,64 +2,13%
Altın Gram 6.621,07 +0,38%
EUR/USD 1,1310 -0,21%
Brent Petrol 99,31 +1,31%
--°

Ardahan'da sabah sağanakları cadde ve sokakları suya boğdu

Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu; trafikte yoğunluk ve vatandaşlarda telaş yaşandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:18

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 09:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ardahan'da sabah sağanakları cadde ve sokakları suya boğdu

Ardahan'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Ardahan'da meteorolojik uyarıların ardından sabah saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Etkinin yüksek olduğu bölgelerde vatandaşlar korunmak için kapalı alanlara yönelirken, bazı güzergahlarda yaya ve araç trafiğinde aksamalar kaydedildi.

etkiler ve gözlemler:

Yoğun yağış nedeniyle yolların bazı kesimlerinde su birikintileri oluştu; bu durum sürücülerin ve yayaların hareketini zorlaştırdı. Yağışın şiddetine bağlı olarak trafikte zaman zaman yoğunluk oluştu ve şehir içi ulaşımda gecikmeler yaşandı. Vatandaşlar, özellikle düşük kotlu bölgelerde biriken suya dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

yetkililerin uyarıları ve alınan önlemler:

Yetkililer, sürücüleri yağış sırasında hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini artırmaları ve su birikintilerinin bulunduğu yollarda dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı. Ayrıca meteorolojik uyarılar doğrultusunda ani su taşkınlarına karşı tedbirli olunması ve mümkünse zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması istendi.

Kentteki ilgili birimler, olası taşkın ve su birikintilerine müdahale için teyakkuzda bulunuyor; vatandaşların duyuruları takip etmesi ve yetkililerin yönlendirmelerine uyması öneriliyor.

ARDAHAN&#039;DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.

ARDAHAN'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sekapark'ta denizi köpürten kirliliğin kaynağı metro şantiyesi çıktı
images

Sekapark'taki köpüklenme metro yapım firmasına 1 milyon 678 bin TL ceza getirdi
images

Okul bahçesinden sofraya: Pozantı'da öğrenciler üretip birlikte okudu
images

Üniversitede gençlerin sesi: COP31 gönüllülük hazırlıkları masaya yatırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adıyaman'da gece yarısı park halindeki otomobile ateş açıldı

Tekirdağ'da kaçırıldığı iddia edilen araç zincirleme kazaya neden oldu, içinde 4 yaşındaki çocuk vardı

İtfaiye haftasında Bağyüzü İlkokulu öğrencilerinden anlamlı ziyaret

Sekapark'ta denizi köpürten kirliliğin kaynağı metro şantiyesi çıktı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı