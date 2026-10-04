Ardanuç'ta gönüllüler 5 yıldır terk edilen atlara ve yüzlerce hayvana yuva sağlıyor

Ardanuç'taki çiftlik beş yıldır bakıma muhtaç hayvanlara ev oluyor

Artvin'de 2021 Ağustos'unda Hopa'da iki tırın dorsesinde bulunup kesime götürülmek üzereyken terk edilen atlar, o günden bu yana gönüllülerin sorumluluğuna geçti. Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği HAYDİKO öncülüğündeki çalışmayla başlayan müdahale, Ardanuç ilçesinde kurulan bir yerleşkeye dönüştü ve bugün yüzlerce canlıya bakım sağlanıyor.

başlangıç ve kurtarma süreci:

Olay, tır şoförlerinin atların sınır kapısından geçemeyeceğini anlayıp araçlardan indirmesiyle başladı. Dernek ekipleri atları sahiplenip Ardanuç'ta yaklaşık 14 dönüm alana bir çiftlik kurdu. Kurulumda padoklar, ahırlar, konteynerler, sağlık kabinleri ve özel bakım alanları oluşturuldu. İlk müdahalenin ardından sahaya getirilen ve tedavi gerektiren birçok hayvan farklı illerden de merkeze yönlendirildi; Kars, Ardahan, Erzurum ve Rize gibi kentlerden gelen at ve eşekler de burada bakım gördü.

çiftlikte bakım, tedavi ve eğitim çalışmaları:

Bugün çiftlikte 45 at, 20 eşek ve yaklaşık 350 köpek ile birlikte kediler, keçiler, koyunlar ve tavuklar yaşıyor. Gönüllüler, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen bağış ve yardımlarla veteriner tedavileri, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Tedavisi tamamlanan hayvanların bir kısmı eski yuvalarına dönerken, uygun görülenler sahiplendiriliyor.

HAYDİKO Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yılmaz, çalışma kapsamının sadece hayvan refahı ile sınırlı kalmadığını vurguluyor. Proje; kırsal kalkınmaya katkı, kadın istihdamı ve çocukların doğa ile doğru ilişkisini geliştirme hedefleriyle genişletildi. Okullara yapılan eğitim ziyaretleri ve çiftlikte düzenlenen programlarla çocuklara hayvan sevgisi ve bakım bilinci aşılanıyor.

Gönüllü öğretmenler ve uzmanların katılımıyla yürütülen eğitim çalışmaları, yurt içinden ve yurt dışından gelen doğaseverlerin de çiftliği ziyaret ettiği bir merkez haline getirdi. Belediyeler ve ilgili kurumlarla yürütülen ortak çalışmalar sayesinde sahiplendirme ve tedavi süreçleri daha koordineli yürütülüyor.

Dernek, sahiplendirme imkânı bulamayan hayvanlara uzun vadeli bakım sağlarken, iyileşen hayvanların yeniden topluma kazandırılması ve yeni yuvalar bulması için de aktif çaba gösteriyor. Ardanuç'taki bu gönüllü inisiyatif, 2021'den bu yana devam eden sürdürülebilir bir hizmet modeline dönüştü ve bölgedeki hayvan refahı çalışmalarına örnek teşkil ediyor.

ARTVİN'DE 2021 YILINDA KESİME GÖTÜRÜLÜRKEN TERK EDİLEN ATLARIN BAKIMINI 5 YILDIR GÖNÜLLÜLER ÜSTLENİYOR